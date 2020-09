Quantafuel har vært den store snakkis-aksjen den siste tiden. Kjøp i Kristiansund-selskapet Replast , oppstart av anlegget i Skive i Danmark og stadig nye toppnoteringer, har ført til at kursen siden noteringen 20. februar har steget fra 20,5 kroner til 65,0 kroner ved stengetid fredag. Det er en økning på hele 217,07 prosent.

Det hele toppet seg med torsdagens handel, da det helt umotivert kom et voldsomt kursfall i aksjen, som endte dagen på 73,0 kroner. Rett etter børsslutt kom meldingen fra Quantafuel om en emisjon på 600 millioner kroner. Det kraftige kursfallet frem mot meldingen om emisjon og nedsalg kan tilsi at opplysninger om emisjonen har kommet på avveie.

Trygve Hegnar kommenterte hendelsen på fredag og påpeker at «de som solgte fra kurser på 87, ned mot 70, må jo ha hatt en grunn til å selge. Plutselig var alle selgere og kursen raste i selskapet».

– Alt har bare gått oppover og oppover, og da er selvfølgelig mistanken som Finansavisen har skrevet om, at noen har hørt - sannsynligvis ikke av innsiderne eller av selskapets ledelse for det er for dumt. For på børsen er det et overvåkningsorgan som finner ut av alt mulig, sier Hegnar.

Hegnar mener at noen har fått greie på at det kom en emisjon og at de kastet aksjene ut i markedet, som gjorde at kursen falt. Han understreker samtidig at man ikke vet det sikkert og at det er hans antakelser.

– Hvis de har handlet på grunn av innsideinformasjon, de som da solgte, kan man få seks år fengsel i Norge, avslutter Hegnar.