Disse coronafondene har håvet inn 200 milliarder under pandemien

Fondsforvaltere har tapt milliarder på milliarder av kroner, dollar og pund siden coronakrisen traff oss.

Men det finnes heldigvis noen lyspunkter blant alt mørket. Aksjefond som har gjort såkalte «tematiske investeringer» har håvet inn hele 22 milliarder dollar, eller 198 milliarder kroner, i Europa i løpet av det første halvåret. Det viser tall fra Broadridge.

For å understreke har fond som ikke har gjort tematiske investeringer levert tap på 57 milliarder, eller 515 milliarder kroner, i samme tidsperiode.

Tematiske fond kategoriseres som en investering rundt et spesifikt tema eller nisje i markedet – for eksempel teknologi, bærekraft, helse eller endrede konsumvaner.

Teknologi og ESG

Broadridge-tallene viser hvordan investorene har forsøkt å finne trender som kan komme sterkere ut fra pandemien.

– Europeiske investorer har laget et langsiktig veddemål. I en usikker verden har de siktet seg inn på temaaksjer for å utkonkurrere globale børser, sier Kieran Kothari, analytiker i Broadridge.

Det viser seg å være en tilsvarende historie i Asia, der tematiske fond har skrapt sammen 12 milliarder dollar, 108 milliarder kroner, mellom januar og juni, ifølge Broadrigde.

Teknologi og bærekraft er de to dominerende tematiske investeringene i begge regioner.

I slutten av juni stod bærekraft-fond for 58 milliarder dollar av verdiene i Europa, mens teknologi-fondene stod for 40 milliarder. I Asia er tilsvarende tall henholdsvis 34 og 62 milliarder, så teknologi er hakket mer hett i Asia enn her.

Skiller seg ut

Det sveitsiske finansselskapet Pictet er lederen i feltet når det gjelder tematiske fond. Bare denne banken alene står for 24 prosent av aksjene. Selskapet har vært en pioner når det gjelder tematiske investeringer, og starter så tidlig som på 90-tallet med å investere i vann, biotek, robotlæring og ernæring.

Robeco og BlackRock er neste på listen med henholdsvis 6,4 og 5,9 prosent av aksjeandelen i tematiske fond i Europa.

Broadridge understreker at Credit Suisse også har meldt seg på med nye tematiske fond som AI & Robotics og Healthy Living.

– Det er vanskelig for nye forvaltere å komme inn i tematiske investeringer, men det er ikke umulig. Det er viktig å skille seg ut fra fondene som tidligere har vært sterkest, sier Kothari.