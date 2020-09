Ikke like «Supersmud» for Dagfinn Lyngbø i år

Fjoråret var ikke like «Supersmud» for Dagfinn Lyngbø som årene før.

Årsregnskapet for Lyngbøs selskap Punch viser et inntektsfall på hele 99,3 prosent, til like over 61.000 kroner, mot 8,1 millioner året før.

Det kommer ganske naturlig som en følge av at humorkongen ikke har hatt noen show i 2019, mens han i 2018 fremdeles hadde showet «Supersmud» på Latter som bidro til inntektene.

Økte finansinntekter

Lyngbøs Punch fremstår fremdeles som et solid selskap med sterk likviditet og soliditet. Egenkapitalen i selskapet oppnevnes til 15,5 millioner mot 13,8 millioner i 2018.

Driftsresultatet ble som følge av det drastiske inntektsfallet på minus 1,6 millioner kroner, mot 5,2 millioner i 2018.

Resultatet reddes imidlertid av finansinntektene på 3,1 millioner kroner. Lyngbø solgte samtlige aksjer i Lyngbø Blomster i 2019 med gevinst på 454.000 kroner. En verdijustering av omløpsmidlene endte i 2,1 millioner på plussiden i regnskapet.

Resultat etter skatt endte følgelig på 1,7 millioner kroner – nesten halvparten av 2019-tallene som var på 3,2 millioner kroner.

Lyngbø har også kuttet kortsiktig gjeld med nesten to millioner kroner fra 6,3 millioner kroner i 2018 til 4,4 millioner i 2019.