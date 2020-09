Greve traff blink i Kahoot! - eier aksjer for nesten 130 mill.

TRAFF GODT: Advokat Einar Greve kan smile over utviklingen i Kahoot!. Her fra 2007.

TRAFF GODT: Advokat Einar Greve kan smile over utviklingen i Kahoot!. Her fra 2007. Foto: Eivind Yggeseth

Selskapet hadde kun 188.000 kroner i inntekter, ned fra 2,6 millioner i 2018. Driftsresultatet ble negativt med 2 millioner, mot pluss 0,5 millioner i 2018.

Det går frem at Greve hadde totalt 9,8 millioner i finansinntekter, en økning fra 3,7 millioner i året før. Greve står oppført med 5,4 millioner i «inntekt på andre investeringer», opp fra 2,7 millioner i samme post i 2018. Finanskostnadene var på 6,1 millioner kroner, 8 millioner lavere enn året før.

Årsresultatet snudde i grønt til 1,8 millioner, mot et underskudd på 10,1 millioner i 2018. Overskuddet er overført som til egenkapital.

Greve investerte 11,1 millioner kroner i aksjer og andeler i 2019, opp fra 7,4 millioner i 2018. Ved utgangen av 2019 satt Greve på markedsbaserte aksjer til en balanseført verdi på 52,6 millioner kroner. Ifølge årsregnskapet har aksjene en markedsverdi på 127,5 millioner kroner.

Greve er registrert med aksjeposter i Techstep, Vacciboddy, Kahoot!, Self Storage Group og Next Biometrics. Med unntak av Next Biometrics har aksjene steget på børsen det seneste året. Særlig i Kahoot, som er opp 290 prosent siste år, har Greve truffet godt. Greve står oppført med 400.000 Kahoot-aksjer.

På grunn av coronaviruset står det i årsrapporten at selskapet er rammet av coronakrisen, og at investeringene har blitt svekket.

Egenkapitalen i selskapet var på 66,3 millioner ved utgangen av året, ned fra 68,7 millioner da 2018 var over. Samlet gjeld økte med drøyt fem millioner til 79 millioner.