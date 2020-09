Goldman Sachs anbefaler britiske pund

Goldman Sachs mener at at sjansen for at en Brexit uten noen handelsavtale er betydelig lavere, enn hva markedet antyder, skriver Reuters.

Meglerhuset anslår det som 40-45 prosents sjanse for at Storbritannia avslutter overgangsperioden uten noen avtale med EU, men mener at den britiske regjeringen vet hvor skadelig det vil være for økonomien å gå ut av EU uten noen form for handelsavtale. Derfor mener banken at det britiske pundet kan være attraktivt for de som har litt is i magen.

– For investorer som er villige til å se gjennom litt volatilitet på kort sikt, ser nåværende nivåer for pundet på lang sikt etter vårt syn attraktive ut, skrev meglerhuset i en oppdatering i slutten av forrige uke.