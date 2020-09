– Vi er inne i en «trappetrinnsutvikling» som i 2009

«Tilbakeslaget i aksjemarkedet i september var mest sannsynlig det første av mange, siden det følger en «trappetrinnsutvikling» i likhet med rallyet etter finanskrisen i 2009», skriver markedsstrategen Tony Dwyer i Canaccord Genuity, i et notat mandag, melder MarketWatch.

«Korreksjonen på syv prosent i S&P 500 er mest sannsynlig den første av mange på mellom tre og syv prosent, som deretter blir etterfulgt av nye topper i markedet. Hovedtriggerne for trappetrinnsutviklingen fremover vil være usikkerheten rundt presidentvalget og hvordan selskapene vektes i de ulike indeksene», skriver Dwyer i notatet.

Markedsstrategen påpeker også at volatiliteten i markedet vil være høy fremover, ettersom investorene roterer mellom ulike sektorer og at det fortsatt råder stor usikkerhet rundt en vaksine. Han understreker også at usikkerheten rundt valget og om taperen vil akseptere nederlaget vil ha større innvirkning på markedet enn det mange tror.

Alle de tre toneangivende indeksene falt forrige uke, men på mandag kom det en etterlengtet opptur. Dow Jones stengte opp 1,18 prosent til 27.992,38 poeng. Indeksen er ned 1,91 prosent for året. Den brede S&P-500 steg 1,27 prosent til 3.383,55 poeng, og er dermed opp 4,73 prosent for året. Teknologitunge Nasdaq steg 1,87 prosent til 11.056,65, og har steget 29,14 prosent i år.