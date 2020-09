Blackstone advarer om «tapt tiår»

Meningene om utsiktene i aksjemarkedet er like mange som sjatteringene i regnbuen. Nå kommer nestleder i PE-giganten Blackstone med sine dystre prognoser for markedet.

– De kommende årene kan bli et «tapt tiår» for aksjemarkedet, sier Tony James, nestleder i Blackstone-styret, til CNBC.

Blodfattige utbytter

Selskapene sliter med å få inntekter og resultater til å vokse, og det vil få konsekvenser i det lange løp, mener James.

Investoren forklarer at nåværende renteverdier mest sannsynlig ikke vil gå lavere – snarere tvert imot. Høyere rente fører i mange tilfeller med seg negative følger for selskapenes inntekter og aksjeprisene.

– Jeg tror dette er tapt tiår med tanke på aksjeverdsettelse, sier James og spiller på det japanske krisetiåret på 90-tallet da økonomien stagnerte.

I tillegg peker James på at selskapene kan møte mye motvind som kan legge press på resultatet. Det inkluderer høyere skatt, økte driftskostander, mindre effektiv forsyningskjede og «deglobalisering» som vil skade produktiviteten, mener han.

– Alt dette vil sørge for motvind for selskapene og jeg tror vi vil se skuffende langsiktig resultatvekst. Utbyttene vil være anemiske de neste fem til ti årene, sier han til CNBC.

– Hunger etter penger

Aksjemarkedet i USA har trosset pandemien takket være Federal Reserves nedjustering av rentene, i tillegg til statlig støttede oppkjøp. Det er grunnen til at investorene nå tar større risiko og går inn i aksjer de tidligere ikke ville rørt.

– Null rente er den drivende kraften, sier James.

– Det er en hunger etter penger og investorene reiser seg fra sidelinjen – det er faktisk fremdeles mye penger der – og ser etter investeringer som kan gi avkastning, sier James.

Til tross for at aksjemarkedet nå tilsynelatende er noe overpriset, mener James at Fed fortjener ros for å forhindre det som kunne blitt en stor nedsmelting.

– Feds handlingsmønster mangler sidestykke både hva gjelder størrelse og fart. Uten det var det en stor risiko for depresjon i markedet, sier James.