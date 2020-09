«Big four» i fintech har passert 1.000 milliarder dollar

Betalinger over internett har fått seg et solid oppsving under coronakrisen, og dette gjenspeiler seg i prisingen av selskaper som tilbyr digitale betalingsløsninger.

Square, Visa, PayPal og MasterCard har nå en samlet markedsverdi på 1.070 milliarder dollar, mens bankenes «big six» (JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley og Goldman Sachs) til sammenligning er priset til mindre enn 900 milliarder dollar aggregert.

Dette til tross for at betalingsselskapenes balanser fortsatt er betydelig slankere enn bankenes.

Holberg liker MasterCard

MasterCard har i mange år vært en favoritt hos Holberg Global-forvalter Harald Jeremiassen (bildet), og utgjør i dag den niende største investeringen i fondet.

BULL PÅ MASTERCARD: Harald Jeremiassen i Holberg Fondene. Foto: Holberg Fondene

– Skal du drive restaurant, ønsker du at kunden gjør opp for seg. Ett nettverk blir for risikabelt, og du må ha minst to. Over tid har vi derfor fått to dominerende aktører med langsiktig vekst i et lønnsomt oligopolmarked, altså MasterCard og Visa, sier han på en presentasjon som ligger ute på Holbergs hjemmesider.

Visa er like etter åpning på Wall Street onsdag priset til 440 milliarder dollar, mens MasterCard er oppe i 343 milliarder dollar. PayPal og Square er priset til hhv. 219 og 69 milliarder dollar.

– Kjempepositiv driver

MasterCard kan vise til en årlig resultatvekst på 20 prosent over lengre tid. Ifølge forvalteren går trenden tilbake mer enn ti år tilbake i tid.

– Ti prosent har vært volumøkning – flere kort har blitt utstedt og vi bruker kort mer. I tillegg har selskapet økt marginene og kjøpt tilbake egne aksjer, fortsetter han.

– På kort sikt er inntjeningen noe rammet av coronakrisen fordi antall betalinger har gått ned, spesielt fysisk og på tvers av landegrensene. På lang sikt nyter MasterCard (og Visa) av langt høyere markedsandeler innen betalinger på nett – og en langt høyere lønnsomhet. Så det at vi nå alle presses til å betale på nett er en kjempepositiv driver for disse selskapene, sier Holberg-forvalteren.

Banker under press

Betalingsselskaper har økt sin tilstedeværelse innenfor tradisjonell bankvirksomhet i løpet av de seneste årene, og har blitt belønnet med kursoppgang fra investorene.

Senest tirsdag kunne Square ifølge CNBC fortelle at brukere av deres Cash-App kan få førtidig tilgang til opptjent lønn, en ordning brukere av PayPal-eide Venmo allerede har glede av.

Samtidig har de tradisjonelle bankene kommet under press i et klima med lavere renter og frykt økt mislighold som følge av coronakrisen.