Inntektsrekord for Vegard Ulvang

GODT ÅR: Vegard Ulvang kan glise over inntektene i 2019. Foto: NTB

Selskapets hans Kevemo hadde inntekter på 4,8 millioner kroner i 2019, en oppgang fra 2,6 millioner i 2018. Det er også langt høyere enn den tidligere inntektrekorden på 3 millioner drøyt fra 2017.

Ulvang hadde en verdiøkning på markedsbaserte omløpsmidler på 1,8 millioner kroner. Driftsresultatet ble positivt med 4,7 millioner kroner, opp fra 0,8 millioner i 2018.

Etter skatt satt Ulvang igjen med et overskudd på 4,6 millioner kroner, opp fra 0,9 millioner året før. De siste fire årene har Ulvang gått med et overskudd på 10,3 millioner kroner.

Av årsrapporten fremgår det at Ulvang har tatt 1 million i utbytte for fjoråret, mens 3,6 millioner kroner overføres som egenkapital.

Ved utgangen av 2019 hadde Ulvang investert 13,5 millioner kroner i aksjer. Ulvang er investert i en rekke eiendomsselskap, blant annet Næringseiendom Holding, Banebakken 38, Pilestredet Park 7 og BSA Berlin. Han eier også 3.300 aksjer i Gjensidige Forsikring. Ulvang har også større aksjeposter i BSA Storhandel og BS Handel.

Ulvang hadde ved utgangen 1,9 millioner kroner i banken. Totale omløpsmidler var på 30 millioner kroner drøyt, nesten 5 millioner høyere enn da 2018 var over. Gjelden var på 2,1 millioner kroner. Egenkapitalen var ved utgangen av 2019 på 42,7 millioner kroner.

56-åringen fra Kirkenes tok tre OL-gull og to VM-gull i sin tid som langrennsløper. Han er nå leder for langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet. Etter skikarrieren har Ulvang hatt suksess med eget klesmerke, som ligger under Brav-konsernet.