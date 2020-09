Branson vil hente 4,2 mrd. til nytt skallselskap

INVESTERER: Sir Richard Branson, grunnlegger av Virgin Group, ønsker å hente kapital til et nytt skallselskap. Her fra børsnoteringen av Virgin Galactic.

INVESTERER: Sir Richard Branson, grunnlegger av Virgin Group, ønsker å hente kapital til et nytt skallselskap. Her fra børsnoteringen av Virgin Galactic. Foto: AP

Virgin-grunnlegger Richard Branson er ute etter å hente frisk kapital til et nytt skallselskap – eller «SPAC» (special purpose acquisition company) som det heter på fagspråket.

Branson kontaktet det amerikanske finanstilsynet SEC onsdag og underrettet om planene med det nye selskapet VG Acquisition, som er registrert i Cayman Islands.

Den karismatiske flygründeren ønsker å hente 460 millioner dollar, tilsvarende 4,2 milliarder kroner etter dagens kurs, gjennom en børsnotering og tilhørende emisjon.

Stor økning

Et skallselskap av typen SPAC opprettes ene og alene for å kjøpe opp et annet selskap og børsnotere det – oftest innen få år.

Hittil i år har flere enn 50 slike selskaper blitt opprettet og hentet inn mer enn 20 milliarder dollar, eller 181 milliarder kroner, ifølge Goldman Sachs. Det er 145 prosent mer enn ved samme korsvei i fjor.

VG Acquisition skriver i sin søknad til SEC at «pandemien har brakt med seg en sjelden mulighet til å investere i fundamentalt sterke selskaper til attraktiv prising».

Det er ikke klart hvilket selskap Branson ønsker å kjøpe opp, men det skal være snakk om et oppkjøp innen to år og innen samme sektor som Virgin Group arbeider i: reise, helse, teknologi, musikk, media, mobil eller fornybart.

Bill Ackmann har også nylig opprettet et SPAC og hentet 4 milliarder dollar i juli. Apollo Global Management hentet i går 750 millioner dollar gjennom Apollo Strategic Growth.