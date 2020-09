Inntektene til Norske Selskab økte markant

Norske Selskabs inntekter kom inn på totalt 25,4 millioner kroner på 2019, opp fra 21,2 millioner kroner i 2018.

Salgsinntektene gikk opp med med halvannen million til 13,8 millioner kroner. Inntekter fra medlemskontingenter steg fra 7,9 til 10,8 millioner kroner.

«Det er gitt anledning til å betale inn en kontingent som gir livsvarig medlemskap uten årlig kontingentinnbetaling. Medlemskontingenten fordeles på 30 år. Innbetaling oppføres i balansen som en forpliktelse som reduseres årlig med inntektsføring av 1/30», skriver styret i årsrapporten.

Norske Selskab Stiftet i 1772 i København av norske studenter Medlemmene representerer i dag næringsliv, kultur, vitenskap og embetsverk Klubben har rundt 1.100 medlemmer Kvinner har kun adgang ved spesielle anledninger Herrer har krav om å gå med jakke og slips. Telefon er ulovlig å bruke i klubben Norske Selskab

Overskudd

Kostnadene gikk ned fra 26 til 25,1 millioner omtrent. Driftsresultatet snudde dermed fra 4,9 millioner i minus til 0,3 millioner i pluss. Resultat etter skatt ga i fjor et overskudd på 0,4 millioner, mot underskudd på 4,9 millioner i 2018.

Overskuddet er avsatt til egenkapital. Egenkapitalen var ved inngangen til 2020 på 28,7 millioner kroner.

Norske Selskab har fast eiendom verdt 27,5 millioner kroner, mens selskapet sitter på kunst og inventar til 6,2 millioner kroner, ifølge årsrapporten.

Penger i banken

Norske Selskab sitter på små aksjeposter i en rekke eiendomsselskap, som i Eiendomsspar, Holmenkollen Restaurant, Grand Hotel og Folketeatret blant annet. Norske Selskab eier også Klubbygningen i Akersgata i Oslo Sentrum.

Ved utgangen av 2019 hadde Norske Selskab 10,5 millioner kroner i banken, tre millioner høyere enn etter 2018. Gjelden gikk opp fra 18,6 til 19,9 millioner.

Styret skriver at det ikke ser for seg noe vesentlig endringer i selskapets virksomhet. Det legges til at man følger utviklingen av coronaviruset.

Støy

Det har den siste tiden vært støy rundt Norske Selskab.

I starten av september trakk administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, seg som medlem av representantskapet i herreklubben. Han trakk seg også fra foreningen, etter å ha vært en av få som vil tillate at kvinner kan bli medlemmer.

Debatten har blant annet gått rundt om medlemmer kan være for likestilling og mangfold og samtidig være med i en organisasjon som ikke åpner for kvinnelige medlemmer.

Opprop

En rekke kvinner fra nærings- og samfunnslivet har skrevet under et opprop som krever at Norske Selskab åpner også for kvinner. Senest i vinter sa generalforsamlingen nei til dette.

– Om dette var en ren bridge- eller leirdueskyteklubb for menn i alle samfunnslag, ville det vært en annen sak. Men dette er en klubb der samtlige av medlemmene representerer viktige roller i næringslivet, og som i lukkede fora har samtaler som på sikt, direkte og indirekte, bidrar med verdifulle nettverk og viktige avgjørelser, sa gründer Isabelle Ringnes, som jobber for likestilling i Equality Check, ifølge NTB.

Christian Ringnes, Kjell Inge Røkke, Bjørn Rune Gjelsten og Stein Erik Hagen skal være blant de kjente medlemmene i klubben.