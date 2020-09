Milliardærinvestoren Dalio: – Verden skal endres radikalt de neste fem årene

Ray Dalio er en finansveteran og grunnla blant annet Bridgewater Associates, et av verdens største hedgefondselskap, som har gitt han milliardærstatus. Nylig gjorde han et lengre intervju med MarketWatch der han blant annet uttaler at amerikanerne må skrive om «kapitalist-kontrakten», så den blir mer generøs og rettferdig for flere.

«Kapitalismen og kapitalister er gode til å øke produktiviteten for å gjøre den økonomiske kaken større. Den negative siden av dette er at kapitalisme også lager større velferdsgap, heller enn å skape muligheter, og det truer hele dagens system», uttaler Dalio i intervjuet.

Han spår også at det daglige livet i USA vil bli mer krevende fremover på grunn av enorm gjeld, som hindrer den økonomiske veksten, færre muligheter for vanlige borgere for å komme seg ovenpå økonomisk og lav tillit til dollaren, som hindrer kjøpekraften.

Dalio mener man kan se på problemet som en doktor ser på en sykdom, og at USA lider av en økonomisk sykdom som er uavhengig av tid og er universell for hele nasjonen. Han mener problemer er tredelt.

«Vi har et penge- og kredittsyklus-problem, utfordringer med at enkelte har enorme formuer og vanskeligheter med den globale maktbalansen. Det som skjer nå er at vi er på vei mot en økonomisk nedtur, velferdsforskjellene øker og Kinas maktposisjon utfordrer USAs globale posisjon», sier Dalio i intervjuet.

Han legger til at det økonomiske systemet må bygges opp på nytt og at «innen de fem neste årene kan vi oppleve en situasjon der utlendinger som har lånt penger til USA ikke lenger er villige til å gjøre det».