Ina Wroldsen tjente 15 millioner kroner i fjor

POPULÆR: Ina Wroldsen har laget musikk sammen med stjerner som The Pussycat Dolls, Britney Spears, One Direction, Calvin Harris, Zara Larsson og Clean Bandit. Foto: NTB

Ina Wroldsen har de seneste årene jobbet seg tålmodig frem til å bli en av Norges mest ettertraktede låtskrivere og vokalister internasjonalt.

Blant hennes samarbeidspartnere finner vi stjernenavn som The Pussycat Dolls, Britney Spears, One Direction, Calvin Harris, Zara Larsson og Clean Bandit, for bare å nevne noen.

Det vises tydelig i regnskapet til Stairs Music, som hadde en omsetning på over 20 millioner kroner i fjor, opp fra snaut 12 millioner kroner året før.

På bunnlinjen satt Ina Wroldsens selskap igjen med i overkant av 15 millioner kroner, opp fra 7,2 millioner i 2018.

Artisten tok ut et utbytte på 3 millioner kroner, akkurat på samme nivå som i 2018. Ina eier 80 prosent av aksjene, mens moren Kristin sitter på resten. Som styremedlem fikk også Ina utbetalt et honorar på 800.000 kroner.

Stairs Music (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 20,4 11,7 Driftsresultat 15,3 7,1 Resultat før skatt 15,3 7,2 Årsresultat 11,9 5,5

Vil overleve coronakrisen

I årsberetningen skriver Stairs Music at det forventer at coronapandemien vil ha en negativ påvirkning på omsetningen i 2020, og de påfølgende årene.

«Det som påvirker virksomheten er tapt inntekt på grunn av kansellering av planlagte konserter, kompliserende forhold når det gjelder låtskriving - som stort sett må foregå lokalt fremfor planlagt samarbeid gjennom reiser, reduserte inntekter fra bruk av tidligere skrevne verk på grunn av redusert drift av steder hvor man normalt bruker musikk», heter det i årsberetningen.

Styret argumenterer videre for at Stairs Music vil greie å komme seg greit ut av coronakrisen, på grunn av en solid egenkapital og eksisterende låter som fortsetter å spille inn greie summer.

Ved utgangen av fjoråret hadde Stairs Music en balanse på 28 millioner kroner, hvorav egenkapitalen utgjorde nesten 21 millioner.

«Virksomheten er i gang med sideprosjekter som de forventer skal dekke opp for noe av det tapet Covid-19 påfører dem. Ina har tatt oppdrag som mentor i The Voice, podcast er på trappene og de gir ut musikk mer eller mindre som tidligere», heter det.