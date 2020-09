Økonom tror europeiske obligasjoner blir mer attraktive enn amerikanske

MYE GJELD: Den offentlige gjelden vil gå fra 79 prosent til 98 prosent i år for president Donald Trump og USA.

MYE GJELD: Den offentlige gjelden vil gå fra 79 prosent til 98 prosent i år for president Donald Trump og USA. Foto: Bloomberg

SKRYTER AV EU: Sjeføkonom hos Berenberg, Holger Schmieding. Foto: Bloomberg

Sjeføkonom hos Berenberg, Holger Schmieding, spår at pandemien vil gjøre europeiske obligasjoner mer attraktive enn deres amerikanske motparter.

– Offentlig gjeld i USA øker mye, mye mer enn vi ser hvor som helst i Europa, så sammenligningen mellom å kjøpe en europeisk obligasjon eller en amerikansk obligasjon vil faktisk se mer gunstig ut i fremtiden, sier Schmieding til CNBCs «Squawk Box Europe».

Det amerikanske kongressbudsjettkontoret, CBC, sa i september at den offentlige gjelden øker kraftig. Fra 79 prosent av BNP ved utgangen av 2019, til 98 prosent i 2020. Det er forventet at gjelden vil vokse forbi 100 prosent i 2021, og nå 109 prosent innen utgangen av 2030.

Mindre attraktive

Ifølge Schmieding kan høyere offentlige gjeldsnivåer gjøre amerikanske obligasjoner mindre attraktive for investorer, siden risikoen for mislighold øker. Derfor kan investorer som ser etter relativt risikofrie investeringer, i teorien vende ryggen til amerikanske obligasjoner.

Europeiske land bruker også mye på å takle ettervirkningene av pandemien. Den europeiske sentralbanken gikk ut i i mai og advarte om at økende offentlig gjelden blant medlemslandene, som Hellas og Italia, kan igjen gi grobunn til bekymringer.

Mye har derimot skjedd siden mai, og etter at de 27 EU-nasjonene gikk sammen for å godkjenne felles lån gjennom EU-kommisjonen, har markedets tillit til at regionen kan tåle det økonomiske sjokket bedre enn opprinnelig forventet økt, noe som igjen kan øke appetitten på europeiske obligasjoner.

– På toppen av det har vi den europeiske sentralbanken som i utgangspunktet eier mye av gjeldsøkningen og som ikke vil selge noe av det på lang tid, i det minste de neste tre, fire årene, Det gjør at det er svært liten risiko for en gjeldskrise i Europa, sier sjeføkonomen hos Berenberg.

Schmieding anser Italia som den mest risikable nasjonen i EU, selv om Hellas har den høyeste offentlige gjelden i EU. Dette er fordi koalisjonsregjeringen i Roma blir sett på som relativt skjør, og en kollaps lett kan utløse nyvalg.