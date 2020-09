En potensiell bølge nummer to med Covid-19, store utfordringer rundt en stor, ny stimulipakke fra amerikanske myndigheter, dødsfallet til høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg og et presidentvalg på trappene. Dette er noen av utfordringene Deutsche Bank peker på fremover og som kan utløse et ras i den globale finansverden før heller enn senere, melder MarketWatch mandag.

«Finanskriser har ofte tendenser til å oppstå under det uunngåelige skiftet fra høy politisk pengebruk til politisk innstramming. Mest sannsynlig er dette noen år unna, men det kan overraske og komme tidligere enn forventet, spesielt med tanke på diskusjonene rundt en ny finansiell tiltakspakke», skriver et Deutsche Bank team, ledet av den globale sjefsstrategen Peter Hooper, i deres World Outlook Update.

Teamet trekker også frem «økende overvurdering av verdien på eiendeler og stigende gjeldsnivåer» i kjølvannet coronakrisen, samt enormt dyre tiltakspakker, som triggere for en eventuell finansiell krise.

Enkelte positive signaler

Hoopers team maler ikke hele fremtiden svart, og trekker fram enkelte lyspunkter de har troen på.

«Når tredje kvartal nærmer seg slutten forventer vi at de globale BNP-nivåene er omtrent halvveis tilbake til nivået før coronakrisen, og at de er helt tilbake i midten av neste år. Det er et par kvartaler tidligere enn i vår forrige rapport», står det i rapporten.

Deutsche Bank forventer også at svekkelsen i smittespredningen vil avta gjennom vinteren, men at når sommeren kommer så vil myndighetene foreta massiv vaksinering, som vil øke immuniteten. Med en suksessfull vaksine antar teamet at tre fjerdedeler av verdens befolkning vil være vaksinert innen midten av 2023.