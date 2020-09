Morgan Stanley spår Nasdaq ned over 20 prosent

Den amerikanske investeringsbanken Morgan Stanley mener at nedsalget i teknologiaksjer på Nasdaq-indeksen er omtrent halvveis, og at det fortsatt gjenstår en periode med nedgang, ifølge Bloomberg.

Den teknologitunge indeksen er ned 13 prosent fra toppnivået 2. september, og har prestert dårligere enn S&P 500 og Dow Jones de siste 50 dagene. Nasdaq står dermed i fare for å dette ned på et 200-dagers gjennomsnitt, som ligger i nærheten av 9.528 poeng. Det tilsvarer et fall på 12 prosent fra dagens nivå og en nedgang på 23 prosent fra toppunktet på 12.421 poeng, ifølge Mike Wilson, Morgan Stanleys sjef for amerikanske aksjer.

«Dette er konsekvensen når aksjer stiger så mye som de gjør. Korreksjoner blir mye større når man er inne i en positiv trend», sier Wilson.

Ikke bare negativt

Selv om Wilson er negativ på kort sikt, mener han at det er flere positive tegn i markedet som gjør at teknologiaksjer vil komme seg ovenpå igjen på lengre sikt.

Strategen trekker blant annet frem giganter som Apple og Facebook, som har klart seg bra til tross for nedstengning og coronarestriksjoner, samt børsdebutanten Snowflake, som mer enn doblet seg den første noteringsdagen.

Til tross for svak utvikling de tre siste ukene er Nasdaq opp 25,73 prosent for året. På andreplass følger S&P 500, med en avkastning på 1,56 prosent så langt i år, mens Dow Jones kaprer jumboplassen med en negativ utvikling på minus 4,87 prosent.