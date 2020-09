Sissener bøtelegges for forsinket rapportering av short-posisjon

Sissener AS som tilhører forvalter Jan Petter Sissener er ilagt en bot på 20.000 kroner etter å ha brutt rapporteringsplikten for netto short-posisjoner i aksjer. Sissener har ikke ifølge et brev fra Finanstilsynet fra 26. august ikke opprettholdt fristen i verdipapirhandelloven, skriver Finanswatch.

– Vi har lagt oss flate. Vi var rundt 12 timer forsinket med rapporteringen. Det var helt ekstraordinære omstendigheter som var grunnen til forsinkelsen, sier Sissener til Finanswatch.

Selskapet skriver til Finanstilsynet at «bakgrunnen for den forsinkede rapporteringen av posisjonen var at det var første gang foretaket fikk en rapporteringspliktig shortposisjon, samtidig som det var en krevende intern prosess knyttet til en ansatt i selskapet».

Selskapet, som forvalter fondene Sissener Canopus og Sissener Corporate Bond Fund, synes riktignok at en advarsel ville vært tilstrekkelig i saken.

– Finanstilsynet har ingen grunn til å tvile på foretakets forklaring om årsaken til forsinkelsen, men har likevel kommet til at disse grunnene ikke unnskylder forsinkelsen, og at det ikke var tatt tilstrekkelige forholdsregler i tråd med de kravene som må kunne stilles til en profesjonell aktør for å sikre at rapportering skjer til rett tid og med rett innhold, skriver tilsynet i sitt brev, ifølge Finanswatch.

I 2019 satt Sissener AS igjen med 30,2 millioner kroner igjen før skatt.