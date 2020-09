Banksjef: – Formuesskatt er nærmest umulig å få til

Formuesskatten er stadig oppe til debatt, ikke bare her hjemme, men også i USA, der de foreløpig ikke har det. I 2018 var den totale amerikanske skatteinngangen på 3,46 billioner dollar, ifølge The Balance, og flere høytstående politikere, deriblant Elizabeth Warren og Bernie Sanders, mener at en formuesskatt bør innføres. Den blir trolig vanskelig å utforme, ifølge sjefen for USAs nest største bank, Jamie Dimon.

«En formuesskatt er nesten umulig å få til å fungere», sier Dimon til CNBC-TV18 på Morgan India tirsdag.

Det er kanskje ikke så merkelig siden Wall Street Journal kan melde om at Morgan Chase-sjefen fikk en lønnsøkning i år som hever den årlige kompensasjonen til 31,5 millioner dollar.

Dimon påpeker at han ikke er imot skattlegging av de rike når han blir spurt om han støtter forslaget om formuesskatt, som er fremmet av flere demokrater.

«Jeg er ikke imot skattlegging av de med høy inntekt, men jeg tror det å utforme en formuesskatt vil være ekstremt vanskelig. Folk vil alltid finne en løsning for å slippe en slik skatt, så jeg synes vi kun burde skattlegge inntekt», sier banksjefen.

Rikingene i USA har begynt å forberede seg mot skattehevingen som mest sannsynlig vil komme i tiden fremover, etter at gjeldsgraden øker kraftig og offentlige utgifter samtidig har skutt i været som følge av pandemien.

En studie gjort av Organisation for Economic Co-operation and Development har funnet ut at USA tapte mer skatt enn noe annet utviklet land i 2018, mye på grunn av skattekuttene til Donald Trump.

Dimon understreker også i intervjuet at myndighetene burde fokusere mer på hvordan skattesystemet er utformet, slik at økonomien kan vokse.