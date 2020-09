Stein Erik Hagen har truffet på nesten alt under coronakrisen og på ett år er formuen opp 5 milliarder kroner

2020 går inn i historiebøkene som et av de mest dramatiske årene for verdensøkonomien, med nedstengning av samfunnet, enorme stimulipakker fra sentralbankene, kraftig oljeprisfall og et radikalt endret atferdsmønster.

Fra 20. februar til 23. mars stupte Oslo Børs fra 943 til 636 poeng. Selv om makrotallene fortsatt må anses som begredelige har hovedindeksen korrigert mye opp og står nå i 849 poeng.

Likevel er det mange av Norges rikeste som har fått barbert bort sin formue i år, og spesielt gjelder det investorer som er eksponert mot reiseliv og oljenæringen.

Men midt opp i all elendighet finnes det også noen rikinger som virkelig har fått et løft under coronapandemien. Den største «coronakongen» er trolig Stein Erik Hagen.

Ifølge Kapital er nettoformuen hans nå på 33 milliarder kroner, opp 5 milliarder på ett år. Det tilsvarer en økning på nesten 18 prosent.

Hamstring ga «boost»

Så hva er hemmeligheten bak Hagens kraftige verdioppgang? Stikkordet er konsum og retail – som begge er sektorer med vind i seilene. Rundt 70 prosent av verdiene til Hagen er investert i merkevarekonglomeratet Orkla , hvor han eier 25 prosent av aksjene.

Denne aksjeposten er i dag verdt rundt 23 milliarder kroner, og siden årsskiftet er avkastningen på rundt 6 prosent. På ett års sikt er verdioppgangen på over 15 prosent.

Etter at Norge erklærte «lockdown» i midten av mars skjøt Orklas topplinje i været, mye takket være hamstring av matvarer og hyppige rengjøringspauser på hjemmekontor. Det bidro til å gi en topplinjevekst på 13 prosent i første kvartal, hvorav den organiske veksten utgjorde 5 prosent.

VIKTIG MANN: Rundt 70 prosent av verdiene til Stein Erik Hagen er investert i Orkla. Her representert ved konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch. Foto: NTB

Men moroa varer ikke evig – og i andre kvartal var den organiske veksten tilbake på minussiden. Blant analytikerne er det heller ikke spesielt mye optimisme å spore.

Åtte av 13 analytikere har en «hold»-anbefaling, mens tre står oppført med salgsanbefaling, ifølge Bloomberg. Orkla er blant de dårligste i klassen på driftsmargin, og denne må opp hvis Hagen skal få et nytt kraftig verdihopp i 2021.

Økt alkoholkonsum

Reiserestriksjoner, stengte barer og oppfordringer om å holde seg hjemme har ført til at vin- og brennevinssalget har økt kraftig. Også dette har Stein Erik Hagen tjent gode penger i år.

Han er Arcus' største aksjonær med aksjer for over 1,2 milliarder kroner – etter en avkastning på 16 prosent hittil i år.

Det var spesielt vin i Norge som gjorde det sterkt i andre kvartal. Vinsalget økte med over 53 prosent år-over-år, hvor kartongvin, som gjerne er forbundet med hytteturer, var en soleklar vinner. Også spritsalget hadde tosifret vekst i alle regioner.

I august kunne Arcus-sjef Kenneth Hamnes stolt fortelle til de fremmøtte på Hotel Continental at andre kvartal var historiens beste, både når det gjaldt omsetning og inntjening.

Snuoperasjon i retail

Retail har i mange år vært en katastrofe og investorinteressen for sektoren har vært særdeles lav med Amazon-frykt hengende i luften. Coronapandemien med lite reising og mer tid i hjemmet har imidlertid snudd utviklingen opp ned.

Nå er plutselig retail blitt «hot», og Hagen er eksponert mot sektoren gjennom investeringer i jernvarekjeden Jernia og netthandelsaktøren Komplett Group.

Førstnevnte selskap har gått med dundrende underskudd i flere år, men nå er utviklingen snudd, ifølge E24. Nettavisen skriver at coronavekst vil gi det første plussresultatet på mange år i 2020.

Hagens netthandelsimperium Komplett Group har heller ikke alltid vært noen dans på roser. I fjor økte omsetningen med 6 prosent til 7,5 milliarder kroner, mens driftsresultatet endte på 48 millioner kroner. Det er en kraftig bedring sammenlignet med 2018 da driftsunderskuddet var på 279 millioner kroner.

Selv om det ikke foreligger noen regnskapstall for 2020 enda, er det nærliggende å anta at Komplett-systemet har økt elektronikksalget kraftig under coronapandemien. Hjemmekontor har gitt behov for betydelige oppgraderinger for folk flest.

Ingen børsnotering

I forbindelse med DNBs konsumkonferanse i starten av september, holdt Komplett Group en presentasjon, som eneste ikke-børsnoterte selskap.

Derfor sendte Finansavisen en henvendelse til Hagens høyrehånd, Nils Selte i Canica, om hvorvidt det vurderte en børsnotering av netthandelsgiganten. Svaret vi fikk var følgende:

«Komplett har deltatt på DNB-konferansen mange ganger tidligere. For Komplett er dette en arena for å hente inspirasjon fra andre aktører i markedet, og for å vise frem hvordan Komplett utvikler seg. Canica har hatt et langsiktig eierskap i Komplett siden 2005, og er meget fornøyd med utviklingen i selskapet. Utover dette har jeg ingen kommentarer», skrev han i e-post.

MYE LOGISTIKK: Stein Erik Hagen eier netthandelsaktøren Komplett Group. Her fra sentrallageret i Sandefjord. Foto: Morten Rakke

Liker biotek

Stein Erik Hagen har også sans for investeringer i biotek, og gikk tidlig inn i EXACT Therapeutics og Ultimovacs , hvor verdiene er blitt mangedoblet. I tillegg er Hagen-familien aksjonær i helsefondet Hadean Venture.

«Vi har et team som arbeider direkte med helseinvesteringene våre. Canica har over tid støttet medisinsk forskning og investert i helserelaterte virksomheter hvor man ser etter løsninger som kan bidra til bedre folkehelse. Det krever ofte langsiktig kapital og en dypere forståelse hvor spesialkompetanse er viktig», uttalte konsernsjef Christer Kjos i Canica Holding til Finansavisen for en snau måned siden.

Hagen-systemet eier også aksjer i Komplett Bank , SATS , EAM Solar og Insr Insurance Group, hvor verdiene i de to førstnevnte utgjør henholdsvis 235 og 308 millioner kroner.

I tillegg sitter Hagen på en rekke utviklingsprosjekter, kontorer, lager og logistikkeiendom. Det største er Arcus’ hovedkontor og tapperianlegg på Gjelleråsen, samt Farris Bad i Larvik.

Et tapssluk

Det er imidlertid ikke alle investeringene som går veien for Stein Erik Hagen. Han har investert i det eksklusive spasenteret The Well på Sofiemyr utenfor Oslo, som har utviklet seg til å bli et tapssluk.

Siden oppstart i 2014 er det samlede underskuddet før skatt på nesten 170 millioner kroner. I fjor omsatte spasenteret for snaut 92 millioner kroner, etter en oppgang fra 81 millioner kroner i 2018.

Etter at coronapandemien medførte stenging av spasenteret i lang tid, er det nærliggende å tro at også 2020 blir et år med blodrøde tall.

Men for Hagens del utgjør The Well en svært liten del av formuen, og han trenger følgelig ikke å bekymre seg nevneverdig for utviklingen.