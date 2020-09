Ice bestrider lånebrudd

Hedgefondet GoldenTree Asset Management mener Ice Group er i brudd med avtalen for et lån tilsvarende 1,3 milliarder kroner, og krever strafferente. Ice mener GoldenTree egentlig ønsker å fremskynde tilbakebetalingen, og svarer at selskapet vil refinansiere «når selskapet mener det er riktig».

Tirsdag i forrige uke mottok Ice Group et søksmålsvarsel fra GoldenTree Asset Management. Fondet mener Ice, ved inngåelsen av et nytt obligasjonslån, er i brudd med lånebetingelsene for deres lån. Dermed vil renten på GoldenTree-lånet øke med 5 prosent for «hvert brudd», skriver GoldenTree i en melding.

Ifølge Ice mener GoldenTree at denne renteøkningen vil gjelde fra april 2017, slik at selskapet har vært i brudd i tre år.

Ice er uenig

Ice bestrider både at de er i brudd med avtalen og at avtalen åpner for en renteøkning på 5 prosent «pr. brudd».

– Vi er veldig trygge på vår juridiske posisjon, og ser derfor frem til å få belyst denne saken i en eventuell rettssak, skriver Ice i en uttalelse til nyhetsbyrået TDN Direkt.

Lånet er et obligasjonslån Ice tok opp i 2015. Lånet var da på 82,5 millioner dollar, der rentene ikke skulle betales løpende, men legges på hovedstolen. I dag er lånet derfor kommet opp i rundt 135 millioner dollar. Etter det TDN Direkt forstår var lånet i 2017 på rundt 100 millioner dollar.

En 5 prosents rente fra dette tidspunktet vil dermed tilsvare rundt 16-17 millioner dollar, tilsvarende rundt 150-160 millioner kroner i ekstra rente.

5 prosent pr. brudd

GoldenTree ønsker overfor TDN Direkt ikke å gå nærmere inn på hvor stort beløp fondet krever, hvor mange brudd det mener det er snakk om, eller når bruddene gjelder fra.

– Vi har i meldingen ikke angitt noe antall brudd i henhold til låneavtalen. Vi sier at det utløses en tilleggsrente på 5 prosent pr. brudd, sier Henrik Halvorsen i Gambit Hill+Knowlton, som uttaler seg på vegne av GoldenTree.

Det aktuelle lånet er designet slik at det skal være økonomiske incentiver for Ice å innfri lånet omtrent nå. Lånet løper til 2030, men fra i år vil renten stige med 2 prosent pr. år. Mot slutten av fjoråret startet også selskapet en refinansieringsprosess der Morgan Stanley bisto, men denne prosessen strandet da coronapandemien satte inn.

Avventer markedet

Nå ønsker Ice å avvente situasjonen, og ønsker ikke å refinansiere GoldenTree-lånet før det kan få tilstrekkelig gode betingelser i markedet.

I en børsmelding tirsdag skriver Ice at selskapet ser GoldenTrees adferd som «et forsøk på å oppnå en tidligere tilbakebetaling av gjelden».

– Ice Group vil refinansiere dette når selskapet mener det er riktig og når vi kan oppnå konkurransedyktige betingelser, ikke når GoldenTree ønsker det innfridd, skriver Ice til TDN Direkt.

GoldenTree sier på sin side at muligheten for tidligere innfrielse av lånet først ble tatt opp av Ice.

Vil forsvare investorene

Ifølge en person med kjennskap til feltet, som TDN Direkt har snakket med, ønsker trolig GoldenTree å «lage problemer» for Ice for å kunne oppnå en høyere avkastning.

– Dette er en del av forretningsmodellen deres. Men jeg tror ikke fondet har en god sak her, sier personen, som snakker på betingelse av anonymitet.

Til dette svarer GoldenTree at fondet forholder seg til de avtaler som er inngått, og at det har en dokumentert historikk når det gjelder å forsvare investorenes interesser.

– Det er det saken handler om, sier Halvorsen i Gambit Hill+Knowlton.

