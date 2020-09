JPMorgan risikerer kjempebot

Investeringsbanken JPMorgan Chase & Co ligger an til å måtte betale nærmere én milliard dollar i forlik for å løse en etterforskning mot en av deres tradingavdelinger, melder kilder med kjennskap til saken til Bloomberg.

Ifølge Bloomberg kan forliket komme i løpet av uken. Flere statelige organer i USA har etterforsket storbanken for markedsmanipulasjon.

Ifølge CNBC gjelder saken såkalt «spoofing» som vil si å oversvømme markeder med et stort antall ordre traderne ikke har intensjoner om å gjennomføre.

JPMorgan-aksjen faller rundt én prosent på Wall Street.