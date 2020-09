Kraftig fall på Wall Street

KrAFTIG FALL: Wall Street hadde nok et kraftig fall onsdag.

KrAFTIG FALL: Wall Street hadde nok et kraftig fall onsdag. Foto: Richard Drew

Det var bred nedgang på Wall Street onsdag. Alle de tre toneangivende indeksene falt, og tech-aksjene gjorde det verst.

Mangelen på nyheter om nye stimulipakker tynget sentimentet.

- Desto lenger vi går uten mer stimuli, jo vanskeligere vil det være å opprettholde bedringen i økonomien, sa Willie Delwiche i Baird, til Reuters.

Fed-sjef Jerome Powell uttalte onsdag at sentralbanken ikke planla noen store endringer i det såkalte «Main Street» låneprogrammet. Han sa samtidig at både Fed og Kongressen må fortsette å støtte den økonomiske utviklingen, ifølge Reuters.

- Markedet fordøyer ideen om at vekstforventningene til investorene kanskje ikke oppfylles. Når de finanspolitiske impulsene i USA begynner å avta, rystes noen av forventningene om en langsom og jevn bedring, sa Lauren Goodwin i New York Life Investments, til Bloomberg.

Videre er smittetilfeller av coronaviruset i fokus ettersom de er på stigende kurs i Europa mens nivåene i USA holder seg på et høyt nivå.

- Markedene endrer seg veldig raskt. Til syvende og sist, har man et gulv for markedet og vi vil ikke falle tilbake, sannsynligvis, til bunnpunktene i mars, sa analytiker Nadège Dufossé i Candriam, ifølge The Wall Street Journal.

Ellers viste ferske tall onsdag at PMI for tjenestesektoren i USA var 54,6 i august mot 55,0 i juli og ventet 54,7, ifølge Direkt Makro.

PMI for industrisektoren var 53,5 i måneden, mot 53,1 måneden før og ventet 53,1.

Dow Jones falt 1,92 prosent til 26.763.00.

Kun to av de 30 aksjene i indeksen steg.

Vinneren ble Nike som steg hele 8,77 prosent etter å ha rapportert en økning i nettsalget på 82 prosent.

Johnson & Johnson steg marginale 0,12 prosent etter at selskapet meldte det hadde begynt sin fase-3 testrunde for selskapets coronavaksine.

American Express falt 2,98 prosent etter at Bank of America nedgraderte aksjen fra nøytral til underperform, ifølge CNBC.

Apple og Microsoft falt 4,19 og 3,29 prosent.

Taperen ble Salesforce som falt 4,75 prosent.

Nasdaq falt 3,02 prosent til 10.632,99.

Sidden toppen er indeksen ned 12 prosent.

Amazon falt 4,13 prosent, mens Netflix endte ned 4,19 prosent.

Tesla falt 10,34 prosent etter tirsdagens «battery day». Elon Musk ga da en produksjonsoppdatering med blant annet en 50 prosent reduksjon i batterikostnaden og et nytt kjøretøy som skal koste 25.000 dollar. Begge deler er riktig nok noen år frem i tid, og ifølge CNBC er analytikerne bekymret for gjennomføringen.

Nikola stupte hele 25,82 prosent. Ifølge The Wall Street Journal har Nikolas samtaler med flere mulige partnere, inkludert BP, om bygging av fyllestasjoner for hydrogen stanset etter Hindenburg-rapporten.

S&P falt 2,37 prosent til 3.236,93.

Twitter steg 6,11 prosent etter at Pivotal Research oppgraderte aksjen fra hold til kjøp, ifølge CNBC.

Oljeservicekjempene Baker Hughes og Halliburton falt 6,04 og 5,06 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, steg 8,19 prosent til 29,06

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen ned 0,34 prosent til 41,58 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 0,38 prosent til 39,65 dollar per fat.

Gullprisen falt 2,26 prosent til 1.864,50 dollar per unse.