Nå er Tom Hagens formue verdt 2 milliarder kroner

FORMUEHOPP: Tom Hagens formue gikk opp med 100 millioner til 2 milliarder, viser Kapitals liste over Norges 400. rikeste personer. Foto: Eivind Yggeseth

Av Kapitals ferske liste over de 400 rikeste i landet , er Tom Hagen på 169. plass. Det er fem plasser lavere enn i fjor.

Selv om Hagen er litt lavere på listen, vokste formuen hans med 100 millioner til 2 milliarder kroner. Året før hadde han et formuehopp på 200 millioner.

Det er Hagens aksjeandel på 70 prosent i Elkraft som utgjør mesteparten av formuen. Hagen eier disse aksjene gjennom selskapet Holding 2.

«Basert på fortsatt god inntjening, samt høyere prising av lignende selskaper, går verdien av posten noe opp», skriver Kapital.

Siden 1999

Hagen har vært på Kapitals liste over Norges 400 rikeste siden 1999. De siste 15 årene har han vært stabilt blant de 150-200 rikeste i landet.

Tom Hagen * Født i 1950. Er 70 år gammel. * Utdannet bygningsingeniør. * Har sammen med ektefellen Anne-Elisabeth Hagen bodd i eneboligen i Sloraveien på Lørenskog siden 1984. Har tre voksne barn. *Har vært på Kapitals liste over Norges 400 rikeste siden 1990-tallet og er nå på 164. plass. * Har gjort det stort innen eiendomsutvikling. Tom Hagen Eiendom hadde et resultat før skatt på 25,1 millioner kroner i 2018. Eier også 70 prosent av aksjene i strømselskapet Elkraft. Hagen har også eiendom på Kvitfjell. * Var tidligere skøyteløper og sentral i å starte skøyteklubben SK94 sammen med Johann Olav Koss. Hagen var privat sponsor for Koss. * Ble 28. april 2020 pågrepet av politiet og siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen. Dagen etter ble han varetektsfengslet i fire uker. Tom Hagen avviser enhver befatning med konas forsvinning. Kilder: Kapital, Dagens Næringsliv, BizWeb, NTB.

Hagens investering i Elkraft på 90-tallet har vist seg å være stor suksess. Elkraft kjøper strøm på kraftbørser og selger det videre i det norske bedriftsmarkedet. Hagen har ikke vært aktiv i driften, men sitter i styret.

– Det jeg har vært opptatt av, er å skape meg en trygg arbeidsplass. Det er der motivasjonen ligger. At jeg er rik tenker jeg ikke over, har Hagen tidligere uttalt til Romerikes Blad.

Hagens Holding 2 er også godt inne i eiendom. Han sitter på store eierandeler i eiendomsselskap som Storgata 148, Kvitfjell Hotel og Storveien blant annet.

Finanskrisen rammet Hagen negativt, men eierandelen i Elkraft berget formuen, har Kapital skrevet tidligere. Hagens utvikling etter finanskrisen har vært god, og i 2010 ble han milliardær.

Siktet for drap

Hagen har også et par titalls millioner kroner i aksjer gjennom eierandeler på 45 prosent i Financial Funds og F2 Funds.

Tidligere har Tom Hagen holdt lav profil i mediene, men etter at konen Anne-Elisabeth Hagen ble borte høsten 2018 har 70-åringen blitt et kjent fjes for de fleste.

Tom Hagen er siktet for å ha drept kona Anne-Elisabeth Hagen, men han nekter straffskyld.

Politiet hadde huset i Sloraveien på Lørenskog i beslag siden Tom Hagen ble siktet for drap eller medvirkning til drap på kona. Sist uke ble det kjent at huset blir frigitt til Hagen igjen. Forsvarer Svein Holden har sagt at Hagen raskt vil flytte hjem.