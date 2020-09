Petter Stordalens formue raste med 10,4 milliarder

TØFT ÅR: 2020 har blitt et mareritt for Petter Stordalens selskaper.

TØFT ÅR: 2020 har blitt et mareritt for Petter Stordalens selskaper. Foto: NTB

Det viser Kapitals ferske liste over Norges 400. rikeste personer. Stordalen holder på 11. plassen sin fra fjoråret tross den tøffe nedturen.

Han har bygget seg opp innen eiendom, reiseliv, finans, PR- og forlagsvirksomhet og kunst gjennom Strawberry, og er kanskje mest kjent for Nordic Choice Hotels.

Coronakrisen har rammet Petter Stordalens virksomheter knallhardt. Da 2020 gikk i gang hadde han rundt 200 hoteller i sin portefølje. Viruset hemmer reiselivet og hotellene har stått tomme i deler av året.

Som følge av dette er formuen hans barbert med 10,4 millioner kroner til 16 milliarder kroner, ifølge Kapital. Nedgangen betyr at 40 prosent av formuen er blitt borte.

– Jeg har vært igjennom mange kriser, men ingen har vært som denne. Vi er den industrien som har blitt desidert hardest rammet. Alt det vi driver med har basically blitt forbudt over natta, sier Stordalen til Kapital.

Tilbake på 2019-nivå i 2023

57-åringen sier det har vært utfordrende, og at det verste er å måtte si opp og permittere tusenvis av ansatte.

Han sier det ikke betyr noe for han personlig at formuen faller.

– Det som betyr noe, er å få selskapene tilbake der vi var før krisen. Men vi kommer helt sikkert til å oppleve en del endringer i fremtiden, og det må vi bare tilpasse oss.

Stordalen sier 2020 er et tapt år, men ser for seg at man i 2023 vil være tilbake på 2019-nivå.

Milliardgjeld

Mannen fra Porsgrunn har rundt 10 milliarder i gjeld. Han sier at DNB har vært hans hovedbankforbindelse i hotellselskapet gjennom 20 år, og peker på at banken kjenner selskapet ut og inn.

På spørsmål om Stordalen har blitt såkalt «too big to fail», svarer han:

– Det der er bare tull, glem det! Det er ingen som er «too big to fail». Du må drive en fornuftig butikk, du må legge frem fornuftige planer, du må være åpen i møte med bankene om situasjonen man står i og hvordan du skal komme deg ut av krisen. Da må man selvfølgelig selv bidra med det man har, og der hadde jeg stor grad av tillit og svært sunn økonomi før krisen, og vi kommer til å klare oss bra når vi er ute av krisen.