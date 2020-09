John Fredriksen tapte 10 milliarder, men økte ledelsen til Norges andre rike

SOLEKLART PÅ TOPPEN: John Fredriksen har klart seg greit tross et verdifall på 10 milliarder kroner. Her med døtrene Cecilie og Kathrine.

SOLEKLART PÅ TOPPEN: John Fredriksen har klart seg greit tross et verdifall på 10 milliarder kroner. Her med døtrene Cecilie og Kathrine. Foto: CF-WESENBERG

Kapitals oversikt over Norges 400 rikeste viser at 2020 var året der noens formuer ble skapt og andres ble tapt. Det har vært enorme verdifall for Norges rikeste, mens noen rike har klart å øke formuen kraftig.

John Fredriksen er likevel fortsatt Norges aller rikeste mann. Etterstadmannen med kypriotisk pass tapte kraftig på lakseselskapet Mowi i fjor, men Fredriksen har både tank, tørrlast, offshore og eiendom til en nettoverdi av 104 milliarder kroner – langt mer enn det dobbelte av Norges nest rikeste.

Norges rikeste # (Mill. kr) 2020 2019 Endring 1 John Fredriksen 104.000 114.000 −10.000 2 Odd Reitan 44.500 42.400 2.100 3 Johan Johansson 44.000 40.000 4.000 4 Ole A. Halvorsen 43.000 33.700 9.300 5 Johan H. Andresen 35.000 33.000 2.000 6 Gustav Witzøe 33.500 29.800 3.700 7 Stein Erik Hagen 33.000 28.000 5.000 8 Ivar Tollefsen 29.000 23.000 6.000 9 Kjell Inge Røkke 27.500 35.500 −8.000 10 Torstein Hagen 20.000 60.000 −40.000 11 Petter Stordalen 16.000 26.400 −10.400 12 Edgar Haugen 15.000 13.500 1.500 13 Torstein Tvenge 14.000 13.900 100 14 Bjørn Rune Gjelsten 13.500 11.400 2.100 15 Lars Wenaas 13.500 17.100 −3.600 Kilde: Kapital

Halvorsen mot norgestoppen

For bak John Fredriksen følger ingen før Rema-milliardær Odd Reitan og NorgesGruppen-milliardær Johan Johannson som er gode for 44,5 og 44 milliarder kroner. Begge har økt formuen med et par-tre-fire milliarder det seneste året.

Nummer 2: Odd Reitan. Foto: Eivind Yggeseth

Den som suser raskest oppover Kapitals rike-liste er imidlertid hedgefondforvalter Ole Andreas Halvorsen som bykser opp fra 33,7 til 43 milliarder kroner. Forvaltningen av Viking Global fra USA har vært et eventyr for den tidligere marinejegeren som styrer en portefølje på 303 milliarder.

Handel, mat og eiendom opp

Mer forsiktig er Johan H. Andresen, med hans diversifiserte investeringer gjennom Ferd Invest, Ferd Capital og Ferd Eiendom, og direkte gjennom Elopak, Mestergruppen og Boozt har bidratt til at han har gått klar av corona og økt formuen et par milliarder til 35 milliarder kroner.

I samme liga er Stein Erik Hagen som i enda større grad har vært investert i coronavennlige selskaper, og økt formuen fra 28 til 33 milliarder kroner.

Nummer 3: Johan Johannson. Foto: Iván Kverme

Mange trodde coronakrisen og arbeidsledighet skulle gi boligprisfall. Norges boligkonge, Ivar Tollefsen, kan imidlertid le absolutt hele veien til banken. Hans leilighetsimperium skyter opp i verdi i takt med fallende renter, og Tollefsen er opp hele 6 milliarder kroner på ett år til 29 milliarder.

De fleste er blitt rikere

Så nær som evig éner, John Fredriksen, har alle Norges åtte rikeste bykset opp på Kapitals liste over Norges 400 rikeste. Det skyldes at Kjell Inge Røkke , og i særdeleshet Torstein Hagen har falt tilbake.

Røkke er ned 8 milliarder kroner til 27,5 milliarder, mens Torstein Hagen har lagt bak seg norgeshistoriens største formuesfall med en nedgang på utrolige 40 milliarder til «bare» 20 milliarder.

Samlet er formuen for alle nordmennene på Kapitals liste ned bare 7 milliarder kroner fra i fjor. Og når flere i toppen er mye ned, betyr det bare at mange nedover på listen er mye opp. Totalt ble 260 personer rikere i år, mens bare 89 er ned. 51 sto stille.

Kravet for å komme med på Kapital-listen har økt i år igjen fra 800 til 850 millioner kroner.

Også antallet milliardærer har økt til 362 personer – opp 21 fra i fjor.