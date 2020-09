Ole Andreas Halvorsen tjente 4,2 milliarder i fjor, men økte formuen med 9,3

NÅR BLIR HAN RIKEST? Andreas Halvorsen nyter godt av eventyrlig avkastning for seg og sine kunder samt at formuen hans er plassert i dollar.

NÅR BLIR HAN RIKEST? Andreas Halvorsen nyter godt av eventyrlig avkastning for seg og sine kunder samt at formuen hans er plassert i dollar. Foto: Bloomberg

Når blir Ole Andreas Halvorsen Norges rikeste mann? Om ikke lenge, hvis han fortsetter i den farten han har nå. Hedgefondforvalteren som er bosatt i USA, men opprinnelig kommer fra Fredrikstad, økte formuen fra 33,7 milliarder kroner i fjor til hele 43 milliarder i år, ifølge Kapitals oversikt over Norges 400 rikeste.

Halvorsen hadde bakgrunn i Tiger Management, derav tilnavnet «tigergutt», da han i 1999 startet for seg selv med Viking Global Investors. En rekke norske kunder har nytt godt av hans investeringsteft, som hittil har kastet av seg 260 milliarder kroner, og ifølge Forbes hadde han 4,2 milliarder i inntekt i fjor.

Norges rikeste – de økte mest (Mill. kr) 2020 2019 Endring Ole A. Halvorsen 43.000 33.700 9.300 Ivar Tollefsen 29.000 23.000 6.000 Stein Erik Hagen 33.000 28.000 5.000 Christian Sinding 6.000 2.100 3.900 Gustav Witzøe 33.500 29.800 3.700 Christen Sveaas 8.900 5.600 3.300 Jørgen Dahl 7.650 5.000 2.650 Jan Haudemann-Andersen 4.800 2.200 2.600 Bjørn Rune Gjelsten 13.500 11.400 2.100 Johan H. Andresen 35.000 33.000 2.000 Anders Misund 2.900 1.100 1.800 Kilde: Kapital

Eiendom og kapitalforvaltning

Både kapitalforvaltning, eiendomsinvesteringer og konsumrelaterte investeringer har vært vinnere i 2020. Derfor har leilighetskongen Ivar Tollefsen klatret kraftig på formuestoppen med en økning fra 23 til 29 milliarder kroner. Bare Halvorsen gjorde det bedre i fjor.

Men like bak dundret Stein Erik Hagen opp 5 milliarder kroner til 33 milliarder etter å ha vært heldig med sine posisjoner i Orkla, Komplett og Jernia. Han kunne knapt gjort det bedre.

Kapitalforvaltning viser seg igjen som en vinner i det den mer ukjente PE-forvalteren Christian Sinding nær tredoblet sin formue til 6 milliarder kroner. Dermed hopper han fra Norges 144. rikeste i fjor til nummer 39 i år.

Lakseoppdretter Gustav Witzøe har stått godt gjennom coronakrisen med en økning i formuen på nesten 4 milliarder kroner.

Haudemann-suksessen

Jørgen Dahls eventyr med Sector Alarm har gitt ham et formueshopp fra 5 til 7,65 milliarder kroner. Så får det være at han betalte grisehøye 225 millioner for en Bygdøy-eiendom med gjørmestrand.

Videre blant kapitalforvalterne er det godt beskrevet at Jan Haudemann-Andersen har hatt et fantastisk år med Kahoot! og Vaccibody. Haudemann mer enn doblet formuen sin i fjor med en økning på 2,6 milliarder kroner til 4,8. Dermed hopper han fra nummer 141 på Kapitals liste og helt opp til nummer 49.

Tilsvarende var det med en annen PE-forvalter, Anders Misund, som økte med 1,8 milliarder kroner til 2,9. Betydelig mer formuende Bjørn Rune Gjelsten har også klart seg strålende gjennom coronapandemien med en formuesvekst på 2,1 milliarder. Misund går fra nummer 318 til nummer 109.