Etter tre timers handel på Wall Street peker pilene oppover igjen, i kontrast til hvordan torsdagshandelen startet i New York.

S&P 500 er opp 0,4 prosent til 3.250 poeng, Nasdaq stiger 0,8 prosent til 10,924 poeng, mens Dow Jones er opp 0,3 prosent til 25.835 poeng.

Kort tid etter børsåpning så det annerledes ut. Da var Nasdaq-indeksen ned 0,5 prosent, Dow Jones ned 0,3 prosent og S&P 500 ned 0,3 prosent.

Nikola

Onsdag stupte Nikola over 25 prosent, og i åpningsminuttene torsdag falt aksjen ytterligere 20 prosent, til 16,84 dollar.

Siden har Nel-parteren hentet inn deler av kursfallet.

Nikola-aksjen står i 18.30-tiden i 20,60 dollar, som begrenser kursfallet til rundt 3 prosent.

Styreleder og Nikola-grunnlegger Trevor Milton gikk mandag ut av styret i selskapet på dagen. Resten av styret har godkjent Miltons ønske, og tidligere vise-styreleder i General Motors, Stephen Girsky, er utnevnt til ny styreleder.



Milton-avgangen kom etter at det har vært mye bråk rundt Nikola de siste ukene, etter anklager om grovt bedrageri fra analyseselskapet Hindenburg Research.

Tar profitt

«Nå som presidentvalget i USA i tillegg er under seks uker unna, er det også naturlig at investorer leter etter unnskyldninger til å ta profitt. Donald Trump minnet dem om hvorfor det ikke er den dummeste ideen akkurat nå, når han på en pressekonferanse svarte «vi får se hva som skjer» på spørsmål om han ville godta valgresultatet den 3. november», skriver Borgen Gjerde i en rapport.

Alt i alt ligger det an til å bli et presidentvalg preget av mer usikkerhet enn normalt denne gangen, og historien viser at den type usikkerhet ikke er noe investorer ønsker å sitte eksponert gjennom.

«Dermed er det altså naturlig med svakere utvikling i aksjer og andre risikable aktiva i tiden før valget, og det er kanskje det vi ser begynnelsen på nå», avslutter Ingvild Borgen Gjerde.

Jobless claims

870.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 19. september, viser tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet.

Tallet var større enn det som var ventet på forhånd.

Reuters og MarketWatch viser til forhåndsforventninger på henholdsvis 840.000 og 850.000 såkalte jobless claims.

Continuing claims – antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – var pr. 12. september 12,58 millioner. Dette var 167.000 færre enn foregående ukes nivå, og lavere enn forhåndsforventningen på 13,3 millioner.