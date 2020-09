Handelsbanken: Norges Bank var mindre haukeaktig enn ventet

De globale investorers øyne rettes fredag mot USA der tallene for nye industriordre for august blir publisert 14.30 norsk tid. Konsensusforventningen er at ordreveksten fortsatte i august, men at veksttakten bremset opp.

«Totale ordre er ventet å ha steget med 1,3 prosent i august etter en oppgang på 11,4 prosent i juli. Justert for de svært volatile transportordrene, er det ventet en oppgang i ordrene på 1,1 prosent etter en vekst på 2,6 prosent i juli», skriver Handelsbanken, med seniorøkonom Kari Due-Andresen i spissen, i morgenrapporten fredag.

Handelsbanken påpeker at en oppbremsing i ordreveksten vil være i tråd med sentimentdata for august, og at bransjeinformasjon tyder på en avmatning i industriveksten.

Haukeaktig fra Norges Bank

Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret på null prosent, og gjorde kun mindre justeringer til renteprognosen.

«Om noe var Norges Bank litt mindre haukeaktig enn ventet på forhånd», står det i morgenrapporten.



Øystein Olsen forklarte at Norges Bank fortsatt ser for seg at første renteheving kommer mot slutten av 2022, og at renten settes ytterligere opp i juni 2023. Det er også regnet inn en sannsynlighet på rundt 50 prosent for at renten heves nok en gang i desember 2023.

«I rentebanen fra juni var rentehevingen i desember 2023 priset fullt inn. Det vil altså si at den nye rentebanen er marginalt lavere mot slutten av 2023 enn prognosen fra juni», påpeker Handelsbanken.

Det tikket også inn tall for bedriftssentiment fra Tyskland på torsdag, slik det måles i IFO-undersøkelsen. I likhet med PMI-undersøkelsene viste IFO også at veksten er i ferd med å svekkes etter en periode med sterk opphenting.

«Ifølge undersøkelsen var det en viss bedring både i bedriftenes syn på nå-situasjonen og framtidsforventningene, men bedringen var kun marginal», står det i rapporten.

«Et lyspunkt i undersøkelsen var imidlertid at forventningene til eksporten framover hadde tatt seg vesentlig opp blant industribedriftene», påpeker Handelsbanken.