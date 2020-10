MP Pensjon fikk nesten 30 prosents avkastning på de norske aksjeinvesteringene i fjor

– De ansatte i Tine, Fjordland og Diplom-Is trenger ikke å være bekymret for alderdommen rent økonomisk. Vi sørger for at mange ender på opptil 80 prosent av sluttlønnen i pensjon, sier adm. direktør Lars Martin Lunde i MP Pensjon.

I fjor fikk pensjonskassen en avkastning på aksjeporteføljen på 25,5 prosent, hvorav de norske aksjene kastet av seg 29,5 prosent. Det er 13 prosentpoeng bedre enn hovedindeksen på Oslo Børs.

Obligasjoner ga en avkastning på 5,5 prosent, og dermed var totalavkastningen på 14,5 prosent i fjor.

– Vi er spesielt godt fornøyd med de norske aksjene, som vi kan best. Porteføljen er bred bestående av over 300 selskaper, hvor vi har mange vinneraksjer, sier investeringsdirektør Nils Erling Ødegaard.

– Er det noen sektorer dere er spesielt tunge i?



– Vi har truffet trenden med teknologi og grønne aksjer. Vinnerne i fjor var Hexagon, Data Respons, Kongsberg Gruppen, Kahoot! og Bouvet, sier han.

Vektet seg ned

Også i år har ting på skinner for MP Pensjon. Mot slutten av fjoråret tok pensjonskassen ned aksjeandelen fra rundt 50 prosent til litt over 40 prosent.

– Det viste seg å være en veldig bra timing med tanke på coronapandemien, som ingen kunne forutse. Vi valgte å ta ned risikoen siden vi har hatt så mange gode år, sier investeringsdirektøren.

Hittil i år har hovedindeksen ved Oslo Børs falt 10 prosent, og igjen er MP Pensjon milevis foran.

– Vår norske aksjeportefølje er opp 2 prosent for året, så vi har klart oss veldig bra. I år har Kahoot!, Nordic Semiconductor, Huddly, Bouvet, Kitron og Bonheur bidratt spesielt positivt, sier han.

Utvalgte aksjeinvesteringer (mill. kr) Selskap Kostpris Markedsverdi* Avkastning Mowi 12,7 474,4 3.635% Nordic Semiconductor 21,4 137,4 542% Kitron 20,7 110,9 436% Data Respons 46,6 229,0 391% Hexagon Composites 118,9 499,2 320% Olav Thon Eiendomsselskap 93,0 385,1 314% Bonheur 51,5 188,5 266% Kongsberg Gruppen 123,8 368,2 197% Kahoot! 56,1 154,3 175% *Basert på 2019-regnskapet.

– Mye frisk prising

Grønne aksjer er på alle investorers lepper om dagen, og MP Pensjon eier aksjer i blant andre Hexagon og plastgjennvinningsselskapet Agilyx, som snart går på børs. Sistnevnte har mangedoblet seg i gråmarkedet i løpet av kort tid.

– Vi investerte i Agilyx for en stund siden, og etter vår mening er teknologien mer spennende enn hos Quantafuel, sier han.

– Frykter dere overprising av grønne aksjer?



– Akkurat nå er det mye frisk prising. Men vi kan alle være enige om at grønne aksjer skal ha et lavere avkastningskrav. Vi tror på de lange trendene og kommer sannsynligvis til å beholde våre posisjoner i Hexagon, Agilyx og de nye Aker-selskapene, sier Ødegaard.

Tidlig inn

Ifølge investeringsdirektøren har MP Pensjon i gjennomsnitt levert mellom 3,5 og 4 prosents meravkastning i aksjemarkedet de siste 25 årene.

– Jeg gjorde nylig en sammenligning med Folketrygdfondet som har en høyere aksjeandel. De siste fem årene har vi hatt 5,4 prosentpoeng bedre totalavkastning enn dem i snitt, sier han.

– Hva er hemmeligheten bak deres suksess?



– Jeg tror noe av nøkkelen er at vi prøver å finne de gode selskapene før de blir notert på OTC. Det er litt unikt sammenlignet med de fleste pensjonskasser. Vi kom tidlig inn på eiersiden i blant andre Kahoot!, Huddly og Play Magnus, som nå går på børs, sier han, og fortsetter:

– Vi er også en veldig langsiktig investeringshorisont og selger ikke de gode aksjene. Tilnærmet alle de store posisjonene har vi eid i mange år.

Ingen alternativer

Totalt forvalter MP Pensjon rundt 21 milliarder kroner, og forvaltningen gjøres av tre personer. Ifølge Lunde garanterer pensjonskassen for en rente på rundt 2 prosent, og alt utover dette er overskudd som kan brukes til å regulere pensjonene, fripoliser og betale fremtidige premier.

– Ser dere mye på prising for å vurdere aksjer?



– Selvfølgelig, men det er ikke så lett å verdsette aksjer i dag når rentene er så lave. Vi er veldig opptatt av hva som er riktig avkastningskrav. Sånn verden ser ut nå tror jeg obligasjonsmarkedet er mer overpriset enn aksjemarkedet, sier investeringsdirektøren, og legger til:

– Den norske toåringen står i null og de fleste «investment grade»-papirene gir en avkastning på under 1 prosent. Er man langsiktig investor er det vanskelig å finne noen bedre alternativer enn aksjer nå.