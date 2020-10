Eks-pokerspiller Thomas Wahlroos og søsteren Nina Wahlroos-Grader tjente 732 millioner kroner på aksjer i fjor

Thomas Wahlroos og Nina Wahlroos-Grader er barna til den finske finanstoppen og milliardæren Björn Wahlroos, som blant annet satt over åtte år som styreleder i Nordea.

Søskenparet har de seneste årene tjent svært gode penger på sine investeringer gjennom det norske investeringsselskapet Spontel, hvor Thomas Wahlroos er adm. direktør.

Han er tidligere profesjonell pokerspiller, og har erfaring fra investeringsbanken Morgan Stanley i London.



Spontel hadde i 2019 gevinster fra salg av aksjer på 686 millioner kroner, mens utbyttet fra aksjeinvesteringene var på 61 millioner kroner. Det ga et overskudd før skatt på 732 millioner kroner, opp fra 631 millioner kroner året før.

MEKTIG FAR: Björn Wahlroos er en finsk milliardær og tidligere styreleder i Nordea. Foto: Vesa Moilanen

Sender pengene til Finland

Det ser tilsynelatende ikke ut til at Wahlroos har planer om å reinvestere noe særlig av den realiserte gevinsten i Norge.

I fjor ble det avsatt et ordinært utbytte på 750 millioner millioner kroner, samt et tilleggsutbytte på 920 millioner kroner, som går til det finske morselskapet Spontel, hvor de to søsknene eier 50 prosent hver.

Spontel (Mill. kr) 2019 2018 Driftsresultat −4,4 −2,6 Netto finans 736,5 633,5 Resultat før skatt 732,1 630,9 Årsresultat 722,9 622,7

I 2019 fusjonerte Spontel med Columba for å effektivisere forvaltningen av deres samlede investeringsportefølje, samt redusere kostnadene forbundet ved dette.

Frykter tap

Styret konstaterer at usikkerheten i kapitalmarkedene har økt dramatisk som følge av den pågående coronapandemien. Investeringer i de europeiske egenkapitalmarkedene er etter styrets oppfatning forbundet med vesentlig større risiko for tap enn for gevinst på kort og mellomlang sikt.

«Det norske markedet påvirkes videre av den markante svekkelsen i etterspørselen etter olje og gass. I lys av dette vil styret være svært tilbakeholdne i forhold til nye investeringer i europeiske aksjer», heter det i årsberetningen.

Ved utgangen av fjoråret hadde Spontel 977 millioner kroner investert i markedsbaserte aksjer, mens kontantbeholdningen var på 77 millioner kroner.

Av en totalbalanse på snaut 1,1 milliarder kroner utgjorde egenkapitalen 334 millioner kroner.

Store pokergevinster

I perioden fra 2006 til 2009 deltok Thomas Wahlroos i flere av verdens mest prestisjefylte pokerturneringer.

Han deltok blant annet i femte sesong av World Poker Tour fra 2006 til 2007. Der ble hans beste plassering en tredjeplass i en turnering i Paris.

Gevinsten ble 310.000 amerikanske dollar, tilsvarende rundt 3 millioner norske kroner etter dagens kurs.



Ifølge The Hendon Mob har Wahlroos til sammen vunnet over 1,4 millioner dollar ved pokerbordet fra sine deltagelser i live-turneringer.