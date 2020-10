Finanstilsynet foreslår ny utlånsforskrift

Finanstilsynet har i dag sendt Finansdepartementet et høringsnotat med forslag om en ny utlånsforskrift, opplyses det i en melding.

Det ønsker nå at forskriftsreguleringen utvides til å omfatte lån til privatpersoner med pant i annet enn bolig.

«Husholdningers lån med pant i biler og fritidsbåter mv. utgjør, på linje med usikret kreditt, en liten del av den samlede husholdningsgjelden. Slike lån, som låntakeren ofte har sammen med annen gjeld, kan likevel bidra til en betydelig risiko hos sårbare husholdninger og har dermed også betydning for finansiell stabilitet», skriver Finanstilsynet.

Det foreslås at maksimalgrensen for låntakerens samlede gjeld reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt ved yting av nye lån.

Fleksibilitetskvoten for boliglån foreslås redusert fra 10 prosent, og 8 prosent i Oslo, til 5 prosent, samt ingen fleksibilitetskvote for øvrige lån.

«Det er fare for at gjeldsgraden vil øke i årene framover og at mange husholdninger tar opp store lån, blant annet fordi rentenivået er svært lavt og høye boligpriser gir mange husholdninger mulighet for å ta opp ytterligere lån med pant i bolig», heter det i meldingen.