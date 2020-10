NEF om forslag til ny utlånsforskrift: – Dette vil gi varige ubalanser i boligmarkedet

Finanstilsynet la mandag morgen frem sitt forslag til en ny utlånsforskrift. Den innebærer flere innstramminger, og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) mener forslaget synes preget av et for snevert syn på boligpris- og gjeldsmekanismer.

– Boliglånsforskriften fungerer godt, og bør etter NEFs vurdering videreføres i to år fra 1. januar 2021. Kraftige innstramninger som foreslått av Finanstilsynet vil være svært uheldig i en situasjon hvor norsk økonomi og husholdningene er avhengig av at boligmarkedet fungerer godt, sier NEF-direktør Carl O. Geving.

Han tror imidlertid ikke at de foreslåtte endringene vil bli en realitet.

– NEF tror at finansministeren vil ha et mer helhetlig blikk på markedsmekanismene og at han ikke vil følge Finanstilsynets mest oppsiktsvekkende forslag, sier Geving.

Vil heve terskelen

Blant innstrammingene Finanstilsynet foreslår er å kutte maksimalgrensen for lån fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt.

NEF mener dette vil gi varige ubalanser i boligmarkedet. De peker på at dette vil heve terskelen til boligmarkedet for mange, og at det har potensial til å utløse et prisfall i bruktmarkedet samtidig som boliginvesteringene vil falle.

De mener at Finanstilsynets forslag om å stramme inn bankenes fleksibilitetskvoter heller ikke gir mening.

– En innstramming til 5 prosent er for rigid i forhold til behovet for å hjelpe folk med god betjeningsevne. Og det er vanskelig å forstå hvorfor Finanstilsynet ikke ser behov for å differensiere kravene mellom Oslo og landet for øvrig, sier Geving.

– Presset på boligpriser og gjeldsopptak er mye høyere i Oslo og det tilser at dagens strengere regler for Oslo bør videreføres. Det er samtidig liten grunn til å generalisere, når både pris- og gjeldsutviklingen i store deler av landet er moderat i forhold til inntekts- og rentenivå.

Foreslår endring

Eiendomsmeglerforbundet mener også at boliglånsforskriften burde lagt noe mer vekt på betjeningsevne enn boligkapital.

– NEF foreslår derfor en liten, men effektfull endring i forskriften gjennom at det innføres en ny bestemmelse som åpner for at førstegangs låntakere med solid betjeningsevne og beskyttelse mot renteøkning, for eksempel i form av rentebinding på lengre sikt, kan innvilges lån med lavere egenkapitalgrad enn forskriftens hovedregel, sier Geving.