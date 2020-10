Tapene minker for Idar Ulstein-familien

Idar Ulstein-familiens selskap Ulsmo tapte 125,7 millioner kroner før skatt i fjor. Sammenlignet med året før er det en kraftig forbedring; da endte nemlig tapet før skatt på rett i underkant av 360 millioner kroner.

De fem eierne, søsknene Ingerid, Gunvor, Tore, Idar Marius og Vegard Ulstein, tar ut et utbytte på 23 millioner kroner etter fjoråret.

Det negative resultatet skyldes i all hovedsak den maritime virksomheten som er samlet i Ulstein Group, som endte med et negativt resultat før skatt på 262 millioner kroner. Her sitter Ulsmo på en eierandel på 63,9 prosent.

Trodde på pluss i 2020

De seneste fem årene har Ulstein Group hatt et akkumulert tap på 1,6 milliarder kroner. Bare verftet alene står for et tap på 175,3 millioner kroner i fjor, fremgår det av Ulstein Groups årsrapport.

I løpet av fjoråret leverte verftet to fartøyer, passasjerskipet «Color Hybrid» til Color Line, og vindserviceskipet «Acta Centaurus» til Acta Marine. Samlet hadde alle datterselskapene i den maritime virksomheten et tap på 218 millioner kroner i fjor.

BEDRE PÅ FINANS OG BOLIG: Ingerid Ulstein er adm. direktør i Ulsmo. Foto: Ulstein Group

Adm. direktør i Ulstein Group, Gunvor Ulstein, sa til Finansavisen i sommer at fjoråret var krevende, med store prosjekttap og lav kapasitetsutnyttelse ved verftet.

Frem til coronapandemien brøt løs i mars ventet selskapet, ifølge årsrapporten, at situasjonen ville snu. «Med kontrakt på 10 fartøyer og en solid posisjon innen offshorevind og passasjerskip ventet vi en positiv bunnlinje før covid-19 brøt ut», skriver søsknene Gunvor og Tore Ulstein i innledningen til Ulstein Groups årsrapport.

Det fremgår også at vridningen vekk fra olje og gass har hatt en samlet kostnad på 1,1 milliard kroner, tilsvarende 600.000 kroner pr. dag de seneste fem årene.

Helomvending i finans

I motsetning hva som er situasjonen i den maritime virksomheten, kan Ulsmo betegne fjoråret for finans- og eiendomsdelen av det familieeide konsernet som godt.

Ulsmo Finans endte med en total porteføljeavkastning på 15,3 prosent, en kraftig bedring fra året før da porteføljen endte med en negativ avkastning på 7,9 prosent. Fjorårets avkastning er likevel noe under referanseindeksen som endte på 15,9 prosent.

Selskapet forklarer mindreavkastningen med en sterk undervekt i aksjer, men relativt god avkastning på aksjene det sitter med har sørget for at avviket fra indeksen ikke er større. Årets aksjemarked vurderer Ulsmo Finans som relativt svakt på grunn av høy prising.

Årsresultatet for Ulsmo Finans endte på 110 millioner kroner, opp fra et negativt resultat på 68 millioner kroner året før.

Mange leiligheter i 2021

På eiendomssiden driver Ulstein-familien både utleie av næringseiendom og salg av nye boliger i Møre og Romsdal gjennom datterselskapet Ulsmo Eiendom.

I løpet av fjoråret solgte Ulsmo Eiendom, både alene og i samarbeid med Møre Hus hvor Ulsmo har en eierandel på 51,6 prosent, 55 boliger med en samlet verdi på 210 millioner kroner i Ålesundregionen.

I løpet av første kvartal neste år er det ventet at de 159 leilighetene i første byggetrinn på utviklingsprosjektet på Voldsdalsneset står ferdig. Samtlige byggetrinn er planlagt solgt og ferdigstilt i etapper frem til 2023.

Ulsmo Eiendom endte med et årsresultat på 16,8 millioner kroner, ned fra 25,8 millioner året før.

Konsernet hadde ved årsskiftet en egenkapital på 1,6 milliarder, mot 1,7 milliarder året før. Morselskapet hadde en egenkaptial på 1,3 milliarder pr. 31. desember.