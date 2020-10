Noreco-styreleder Riulf Rustad satser privat kapital på flere fornybarprosjekter

– Akkurat nå ser det ikke ut til at 2020 blir et bra år. Noreco-aksjen er mye ned, så det ser ikke bra ut, for å si det rett ut, sier Riulf Rustad, som er styreleder i Noreco.

Han fremstår ikke videre optimistisk til stemningen for oljeaksjer heller, og Rustad har allerede starter mer tidsriktige prosjekter innen fornybar energi.

– Ja, jeg holder på med det. Det er for tidlig å se noen effekter av det ennå, men jeg har en del prosjekter gjennom investeringsselskapet. Det er utviklingsprosjekter, og ikke store investeringer.

Ousdal (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 23,1 6,6 Driftsresultat 20,7 3,5 Resultat før skatt 22,9 34,4 Årsresultat 18,6 33,9

Emisjonshonorar

Fjorårsregnskapet til investeringsselskapet Ousdal viser et overskudd på 22,9 millioner kroner i fjor, ned fra 34,4 millioner kroner i 2018, som også var et godt år.

– Det var et bra år i fjor også. De største inntektene knytter seg til Noreco der det var honorarer for egenkapitalinnhentingen i Noreco. Dette utgjør kanskje to tredeler av inntektene til Ousdal i fjor, sier Rustad.

– Den andre delen knytter seg til investeringsvirksomheten min, der det var et rolig år, sier han.

Stor gevinst

Inneværende år er han ikke like fornøyd med.

– Akkurat nå blir det ikke et bra år. Det skyldes at Noreco-aksjene er ned så mye, så det ser ikke bra ut for å si det rett ut.

Ousdal gikk ut av fjoråret med en balanse på 200 millioner kroner. Av dette var 105 millioner plassert i markedsbaserte aksjer, mens 51 millioner var investert i datterselskaper. Aksjene hadde en opprinnelig kostpris på 20 millioner kroner.

Ousdal hadde 70 millioner i gjeld og en egenkapital på 129 millioner.