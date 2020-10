Analytiker i Nordnet, Roger Berntsen, tror det blir nedgang på mellom 0,7 og 1 prosent på Oslo Børs fra start fredag, til tross for at de viktigste amerikanske børsene stengte opp torsdag.

I fredagens morgenkommentar trekker analytikeren frem resultatsesongen for tredje kvartal, som står for tur, og mener at den kan påvirke markedene på lengre sikt de kommende ukene.

På kort sikt vil det som omtales som «månedens viktigste tall» kunne gjøre store utslag i markedet, nemlig de amerikanske jobbtallene (Non farm Payrolls). Utviklingen i det amerikanske arbeidsmarkedet er en viktig pekepinn på den økonomiske utvikling i USA og i resten av verden forøvrig.

«Det store spørsmålet er om jobbmarkedet evner å komme tilbake til normalen innen overskuelig fremtid eller ikke. Så lenge Covid-19 viruset herjer skal det mye til at så skjer», skriver Berntsen.

Analytikeren peker også på at markedet frykter at arbeidsledigheten vil kunne etablere seg på høyere nivåer selv om viruset skulle bli bekjempet.