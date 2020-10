Tusenvis av norske småsparere eier Tesla-aksjer for over 1,1 milliarder kroner

Eurforien er komplett. På tross av at toppsjef Elon Musk nærmest vil snakke ned aksjekursen har Tesla-aksjen mer enn femdoblet seg i år. Norske småsparere vil være med, og har hamstret aksjer for over 1 milliard kroner.

– Tesla har hatt litt av et år så langt, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

Vi har sett det før, og vi ser det igjen. I aksjer med ekstreme svingninger står det veldig ofte en hær av norske småsparere, som helt åpenbart er på utkikk etter en tur i karusellen. Og på aksjonærlistene i disse selskapene står det gjerne «Nordnet».

– Det er 4.600 Tesla-aksjonærer hos Nordnet. Det er en økning på 2.000 stykk på to måneder, sier Johannesen, og fortsetter:

– Norske småsparere har nå Tesla-aksjer for mer enn 1,1 milliarder kroner. Det finnes ingen aksje i verden hvor våre kunder har høyere verdier, sier Johannesen.

Flere grunner

Nordmenn var tidlig ute med å ta Tesla-bilene tett til brystet, men nå er det norske folk virkelig på farta i Tesla-aksjen også.

– Tesla er absolutt en aksje som har fått et ordentlig fotfeste blant norske investorer. Hyppige nyhetssaker og store motpoler mellom de som mener aksjen er for dyr, til de som mener dette bare er starten, tror jeg er mye av grunnen til at flere hiver seg på, sier Johannesen, og fortsetter:

FLOKKER RUNDT TESLA: Kundene til investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet. Foto: Nordnet

– Og det hjelper selvsagt også at aksjen har firedoblet seg hittil i år.

Grunnen til at Tesla er blitt så populær i Norge tror han er todelt. Den ene er det faktumet at mange har et forhold til selskapet, siden det tross alt er nærmere 50.000 Teslaer som ruller rundt i Norges land.

Størst eierskap i verdi Aksje Verdi (i mill) Antall kunder Tesla Inc 1 114 4 604 NEL 942 14 751 Equinor 664 15 181 DNB 596 11 506 Mowi 553 12 300 Norsk Hydro 523 10 030 Storebrand 519 8 664 Aker BP 484 7 857 Nordnet

– Den andre grunnen er nok selskapets spennende teknologi, som markedet i høyeste grad har priset opp, sier Johannesen.

All-time-high

Nordnet-økonomen viser til statistikk som tilsier at kundene deres har giret opp handelen etter at selskapet arrangerte «Battery day» i slutten av september.

– Til tross for at Elon Musk lovet både en ny og revolusjonerende batteriteknologi og løfter om en billigere bilmodell, så falt kursen 15 prosent i dagene etterpå.

– Kursen har derimot tverrvendt siden den 24. september, og vi er igjen tilbake på all-time-high nivåer, fortsetter den aksjeglade investeringsøkonomen.

Johannesen forteller at Tesla-aksjen var en av de mest nettokjøpte aksjene i september, foran store norske selskaper som Mowi og Aker BP.

Selv om Nordnet-kundene unektelig har vært med på ESG-karusellen, hvor NEL har stått i spissen, er utrolig nok Tesla-posisjonen mer enn 50 millioner større. Equinor-posten på tredjeplass er nærmere 350 millioner kroner unna. Med drøye 4.600 aksjonærer er den gjennomsnittlige aksjeposten hele 242 000 kroner! Det er milevis unna neste på listen.

Foretrekker Tesla foran Kahoot!

På tross av at inntektene falt med seks prosent i andre kvartal har Nordnet-kundene tatt flere og flere sparepenger inn i den amerikanske elbil-kjempen.

– Tesla er ekstremt handlet i september.

– Hvor mye?

– I september ble det omsatt Tesla-aksjer for 788 millioner kroner, hvor nettokjøpet var 85,9 millioner kroner, sier Johannesen.

– Dette er enorme tall og viser at de norske kundene også har åpnet øynene for andre selskaper enn de som er notert på Oslo Børs.

For å sette Tesla-handelen i en sammenlignbar målestokk for Nordnet-kundene drar Johannesen frem det mest populære aksjefondet på plattformen, DNB TEK.

– Det er over 19.000 kunder i DNB TEK-fondet, hvor de eier andeler for 1,13 milliarder kroner.

– Tesla-posisjonene til de 4.600 Nordnet-kundene er akkurat like mye verdt.

– Det er også flere Nordnet-kunder som eier Tesla-aksjer enn folkeaksjen Kahoot!, sier han.

Siden den legendariske twitter-meldingen fra Elon Musk i mai, hvor han skrev: «Tesla-aksjen er for høyt priset», har aksjekursen steget hele 187 prosent.

– Det er drøyt. I tillegg ble Tesla verdens største bilselskap i 2020, målt i markedsverdi, sier Johannesen.