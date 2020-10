Tesla faller kraftig til tross for sterkt salg

FALLER: Tesla-aksjen faller over seks prosent på Wall Street fredag.

Foto: SUN YILEI

Tesla faller over seks prosent på Wall Street fredag. Det skjer til tross for at elbilprodusenten tidligere fredag la frem leveringstall som var bedre enn ventet.

Tesla leverte 139.300 kjøretøy i tredje kvartal. På forhånd hadde analytikerne i snitt ventet leveringer av 137.000 kjøretøy, ifølge CNBC. I andre kvartal leverte Tesla til sammenligning 90.650 kjøretøy.

Model 3 og Model Y sto for 89 prosent av leveringene, mens de eldre og dyrere Model S og Model X sto for de resterende 11 prosentene.

Ved begynnelsen av året uttalte selskapet at de tok sikte på å levere minst 500.000 kjøretøy i 2020. Denne guidingen er ikke endret.