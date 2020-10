Sjefstrateg i Nordea: – Se gjennom støyen og hold overvekt i aksjer

Det har vært høy aktivitet det globale makrobildet denne uken, spesielt i USA. Diskusjoner om en finansiell støttepakke, usikkerhet foran presidentvalget og at Trump har fått påvist coronasmitte er blant de viktigste begivenhetene.

Sjefstrategen Erik Bruce, i Nordea Wealth Management og analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea tar opp temaene i ukerapporten og skriver at mye tyder på at den politiske usikkerheten i statene vil prege markedet en stund. De tror uansett at det vil bli et bra løft «når markedet er over bevist om at et eventuelt presidentskifte blir konfliktfritt».

«I en gjeninnhentning undervurderer analytikerne ofte inntjeningen og vi holder på vår overvekt i aksjer», står det i rapporten.

Hovedgrunnen til det er at Nordea mener at det er god grunn til å tro at det økonomiske oppsvinget fortsetter og at det skyter fart den dagen viruset mister grepet.

Usikker pakke og arbeidsledighet

Det kom ingen klare indikasjoner denne uken på om det kommer en større amerikansk støttepakke i nærmeste fremtid. Den amerikanske finansministeren Steven Mnuchin uttalte seg i svært positive ordlag, men det ble raskt avløst av mer negative toner.

Det demokratisk styrte Representantenes hus har vedtatt en pakke, men den er for dyr for Republikanerne så det blir mest sannsynlig for vanskelig å få den gjennom det republikanske Senatet.

Mangelen på en ny stimulipakke har medført at trygden de arbeidsledige får har falt kraftig.

«Med 8 prosent ledighet nå sammenlignet med 4 prosent før corona, må en regne med en negativ effekt på forbruket. Det er imidlertid viktig å huske at «tvunget» lavt forbruk og veldig sterk inntektsstøtte førte til at amerikanske husholdninger gikk fra å spare 8 prosent av inntekten før coronaviruset til i gjennomsnitt 20 prosent fra mars til august. Det betyr at husholdningene i gjennomsnitt har akkumulert besparelser som gjør dem i stand til å øke forbruket i en periode selv om inntektene skulle falle», påpeker Nordea.

«Noen måneder med lav inntektsstøtte bør derfor ikke bety allverden for forbruket», står det videre.

Inntjeningen kan overraske - positivt

«På tross av den siste markedsuroen tror vi aksjer vil gi bedre avkastning enn obligasjoner over de neste seks månedene», skriver Nordea i ukerapporten.

Meglerhuset tror også at virussituasjonen og valget i USA medfører usikkerhet, men at det ikke vil avspore den underliggende trenden i aksjemarkedet på middels til lang sikt.

Samtidig vil selskapenes inntjening kunne svekkes noe de nærmeste kvartalene, som følge av at enkelte land blir nødt til å innføre strengere coronaregler, men så lenge det sykliske oppsvinget fortsetter vil ikke markedet gjøre større nedjusteringer av inntjeningsutsiktene lenger frem, ifølge Bruce og Bernhardsen.

«Aksjemarkedet vil ikke endre seg over natta basert på argumentene om en redusert risikopremie og høyere inntjening. Det vil ta tid før disse faktorene materialiserer seg i markedet. Det betyr at det kortsiktige bildet fortsatt kan domineres av støy. Vi anbefaler imidlertid å se gjennom denne støyen. På litt lenger sikt regner vil med at de fundamentale forholdene vil veie tyngst», står det i rapporten.