Får ikke lov til å handle på Merkur Market

I slutten av august gjorde Kjell Inge Røkke de to Aker Solutions-selskapene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture tilgjengelig for investorene gjennom å notere dem på Merkur Markets. Begge aksjene har klatret oppover på høy omsetning siden den gang.

Det samme kan man trygt si om plastgjenvinningsselskapet Quantafuels Merkur-notering i februar. På åtte måneder har aksjekursen gått fra 20 til 60 kroner.

Eller hva med Jan Haudemann-Andersens notering av Kahoot! for ett år siden? Aksjen har steget fra under 15 til 47 kroner. Og i neste uke er investorens biotekyndling Vaccibody også klar for Merkur Market med en markedsverdi på over 15 milliarder kroner.

Det er for tiden enorm pågang av selskaper som vil ta den litt enklere veien inn på børs gjennom Merkur Markets. Men disse selskapene får ikke småsparere med aksjesparekonto lov til å investere i.

Organisert markedsplass

– Aksjonærforeningen har lenge jobbet for at flere enn de tradisjonelle børsnoterte selskapene skal kunne inngå i en aksjesparekonto, og aksjene på Merkur Market står først i køen, sier leder Bernt Bangstad i Aksjonærforeningen.

Aksjesparekontoen ble lansert for tre år siden. Ifølge reglene kan privatpersoner med en slik konto investere i børsnoterte selskaper hjemmehørende i EØS, og andeler i fond hjemmehørende i EØS med en aksjeandel på minimum 80 prosent.

Merkur Markets er tross alt en organisert markedsplass, der selskapene er underlagt informasjonsplikt Bernt Bangstad, leder i Aksjonærforeningen

Tanken bak kontoen er at privatpersoner skal kunne få de samme mulighetene til å investere som aksjonærer i et ­holdingselskap, ved at sparerne slipper å betale gevinstskatt når aksjer eller fondsandeler selges, så lenge pengene beholdes innenfor kontoen.

Selv om Merkur Markets drives av Oslo Børs, regnes ikke selskapene som handles der som børsnoterte.

– Merkur Markets er tross alt en organisert markedsplass, der selskapene er underlagt informasjonsplikt. Hensynet til vanlige sparere er dermed ivaretatt, sier Bangstad.

Han har ikke fått noen politiske signaler om at regelverket skal mykes opp. Men han viser til at NHO har anbefalt at også unoterte aksjer bør inngå i en aksjesparekonto.

– Den enkleste politiske beslutningen vil være å åpne opp for Merkur-noterte aksjer, da de for alle praktiske formål er børsnoterte.

Forskjellsbehandling

Også AksjeNorge stiller seg i utgangspunktet positive til å endre reglene for Merkur Market-aksjene:

– Det er på høy tid at det gjøres en ny vurdering om det også skal være mulig å investere i Merkur Markets-selskapene, sier daglig leder Kristin Skaug i AksjeNorge.

Hun mener den viktigste grunnen til at Merkur-aksjene er utelatt fra aksjesparekontoene er at risiko er høyere på unotert markedsplasser og ikke-regulerte markedsplasser, enn på regulerte markedsplasser.

FORSKJELLSBEHANDLING: Småsparerne får ikke den samme skattemessige fordelen som de store investorene, mener Kristin Skaug AksjeNorge. Foto: CF-WESENBERG

– I det seneste tiden har vi imidlertid sett en endring i finansmarkedene, der det nå er et attraktivt vindu å gå på Merkur Markets for en del selskaper. Det bærer litt preg av forskjellsbehandling når småsparerne ikke får den samme skattemessige fordelen til å investere i disse selskapene som de store investorene, sier Skaug.

– De fleste selskapene på Merkur Markets har dessuten som målsetning å komme seg over på Oslo Børs i løpet av 12 måneder eller maksimalt tre år, sier hun.

Europas raskeste prosess

Hittil i år er det notert rekordhøye 18 selskaper på Merkur Market, og 16 nye er allerede varslet før nyttår. Totalt er det 41 selskaper på denne markedsplassen, med en samlet markedsverdi på 70 milliarder.

Én grunn til at mange selskaper velger Merkur Market fremfor Oslo Børs finner man på Børsens hjemmeside:

«Merkur Markets tilbyr selskaper og dets eiere en av Europas raskeste opptaksprosesser. Fra Børsen mottar søknaden til selskapet tas opp til handel, kan det ta rundt 1-2 uker. Både opptakskravene og de løpende rapporteringsforpliktelsene i etterkant av opptaket, er enklere og mindre omfattende enn på Oslo Børs og Oslo Axess.»

– Politikerne sa i sin tid ja til aksjesparekonto for å gi folk et skatteincentiv til å investere mer i aksjer og aksjefond. Da ser jeg egentlig ingen grunn til at det ikke skal gjelde for Merkur Market også, sier Skaug.