Grønne fond med kanonavkastning

Mens teknologifond har vært de aktive Nordnetkundenes fondsfavoritt i flere år, får de nå konkurranse fra grønne fond som investerer i fornybar-sektoren.

Tre av de ti mest kjøpte fondene i september var grønne fond. Handelsbanken Bærekraftig Energi og Storebrand Fornybar Energi er to av disse fondene, som begge investerer i spesielt bærekraftige og grønne selskaper innenfor for eksempel solkraft, vindkraft, hydrogen og vannkraft.

Reprising

– Begge disse fondene har nytt godt av reprisingen av fornybarsektoren i år. Handelsbanken Bærekraftig Energi har hatt en oppgang på utrolige 67 prosent hittil i år. Storebrand Fornybar Energi ble først etablert som et aksjefond i slutten av juni. Siden da har fondsforvalter Philip Ripman levert en avkastning på hele 50 prosent, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

– Dette høres fantastisk ut, men avkastningen er omtrent den samme som for S&P Global Clean Energy, som er referanseindeksen som Morningstar benytter for fondet, understreker Sættem.

Det siste grønne fondet på topplisten er gjengangeren DNB Grønt Norden. Fondet har gitt en avkastning på 25 prosent hittil i år, som er syv prosentpoeng foran Norden-indeksen.

Frykter ikke en boble

– Forvalter Øyvind Fjell gjestet Pengepodden for en måneds tid siden. Der uttalte han blant annet at han ikke fryktet en boble i grønne aksjer, og han ytret stor tro på de norske fornybar-selskapene Quantafuel og Nel , sier spareøkonomen.

1. september lanserte Nordnet fire nye indeksfond: Nordnet Indeksfond Global, USA, Europa og Emerging Markets. Alle fire fondene er på topplisten over mest kjøpte fond i september.

Nordnets privatkunder nettokjøpte fond for 233 millioner kroner i september. Aksjefond ble nettokjøpt for 309 millioner kroner. Rentefond ble nettosolgt for 78 millioner og kombinasjonsfond ble nettokjøpt for to millioner.