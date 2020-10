Harald J. Otterhaug er 60 prosent opp siden kollapsen da Kjell Inge Røkkes Aker og andre kunder tok ut 92 prosent av kapitalen

Déjà vu: Hedgefondforvalter Harald James Otterhaug har sust til værs etter at nesten alle kunder forsvant i fjor sommer. Det samme skjedde i 2014.

Det var et eneste stort mareritt for Harald James Otterhaug fra oktober 2018 til juli 2019. Hedgefondet AAM Absolute Return Fund falt 40 prosent i verdi, og kundene rømte ut døren.

Otterhaug gikk inn i 2019 med 5,2 milliarder kroner til forvaltning. Da året var omme var det bare 368 millioner kroner igjen, og forvalteren måtte ta frem kniven for å skjære bort kostnader.

Så hardt rammet kundeflukten at Otterhaug skriver i årsrapporten for 2019 at selskapet med dagens kapital vil kunne gå med underskudd i 2020.

Reprise av 2014

Det er ikke første gangen Harald James Otterhaug opplever massiv kundeflukt. Han gjorde det samme i 2014.

«I 2014 mistet vi 80 prosent av kapitalen, og året etter hadde vi 58 prosent avkastning», sa Otterhaug til Finansavisen i november i fjor.

Han beklaget seg over karaktertrekkene ved forvaltningsbransjen der investorene tenker kortsiktig der han som forvalter gjør langsiktige investeringer. «Det kan gi utfordringer», uttalte han.

Det ga det også. Så ille var det at Otterhaug valgte unnlate å rapportere månedlig avkastning på egen nettside og på hedgefondnettstedet Hedge Nordic. Da hadde han to av de seneste tre månedene levert tosifret negativ avkastning til kundene.

Opp 60 prosent

Kommunikasjonsdirektør Atle Kigen bekreftet overfor Finansavisen at Akers pensjonskasse hadde tatt ut alle pengene de hadde til forvaltning hos Otterhaug, hvilket tidligere var pensjonskassen største enkeltplassering.

Det gikk rykter om nedleggelse av forvaltningen, og Otterhaug uttalte til Finansavisen at «Vårt mandat og vår forvaltning er en løpende vurdering hele tiden».

Han sluttet å markedsføre fondet, og uttalte at han fokuserte på å forvalte kapitalen til eksisterende kunder i stedet.

Det gjorde han godt. For i årsberetningen for 2019 skriver Otterhaug at Oslo Asset Management var tidlig ute med å redusere eksponeringen i forbindelse med børsfallet som følge av spredningen av coronaviruset.

Ikke bare solgte Otterhaug tidlig. Han rakk også å komme inn i markedet, for siden kundeflukten i fjor høst er hedgefondet nå opp over 60 prosent. Hverken Røkke eller andre kommende Aker-pensjonister får imidlertid glede av denne oppgangen.

«Kritisk for selskapet»

Dessverre for Otterhaug lever han av forvaltningshonorar, og ikke verdistigning. Raset i forvaltningskapital medfører ifølge styreberetningen at Oslo Asset Management vil kunne gå med underskudd i år.

Otterhaug skriver også at hedgefondkollapsen har medført tap av nøkkelpersoner og mandater som kan være kritisk for selskapet.