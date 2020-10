Markeds-bull røper to store markedsbekymringer som holder han våken om natten

Phil Orlando jobber som sjefstrateg i Federated Hermes og er kjent for å være bull i aksjemarkedet. På fredag ble han intervjuet i CNBCs «Trading Nation» og fortalte om de to tingene han frykter mest i markedet, og at det holder ham våken om natten.

Det første usikkerhetsmomentet er bekymringene rundt valget i USA og om demokratene vil få kontroll over både Det Hvite Hus og Kongressen.

«Hvordan kommer det fiskale regimet til å se ut neste år?», undrer Orlando i intervjuet.

Hvis Joe Biden vinner tror strategen at skatteforslaget hans vil gå igjennom og legge press på både bedrifter og amerikanere flest. I tillegg er Orlando veldig bekymret for smittesituasjonen og smittetrenden.

«Vi har allerede sett to topper: den i midten av april og en ny smittetopp i midten av juli. Flere av investorene forebereder seg nå på et nytt oppsving, men det vil uansett dempes av vaksineutviklingen», mener Orlando.

Sjefstrategen spår at det vil være betydelig volatilitet frem mot valget og han har fortalt kundene sine at det kan komme en ny korreksjon på 10 prosent.

Orlando predikerer at S&P 500-indeksen vil ende på 3.500 poeng, opp 4 prosent fra dagens nivå. For 2021 har han et mål på 3.800 poeng.