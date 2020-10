Storebrand-forvalter: – Venter «knekkpunkt»

KNEKKPUNKT: Olav Chen i Storebrand ser for seg at utviklingen fremover vil få seg en knekk.

KNEKKPUNKT: Olav Chen i Storebrand ser for seg at utviklingen fremover vil få seg en knekk. Foto: Brian Cliff Olguin

Fremtiden i aksjemarkedet er generelt usikker, men Olav Chen og Dagfin Norum i Storebrand Asset Management mener etter september måned at utsiktene er positive.

Investeringsdirektør Norum har overvekt i både globale aksjer, norske aksjer og aksjer i fremvoksende økonomier, ifølge en fersk månedsrapport.

«Makromomentet vil avta etter den tydelige oppgangen, slik at man trolig vil få et "knekkpunkt" på mange makrotall som industribarometre, konsum- og arbeidsmarkedstall», skriver Olav Chen, porteføljeforvalter i Storebrand Asset Management.

Første fall siden mars

Porteføljeforvalteren er imidlertid fremdeles overvektet i flere markeder i verden. Globale aksjer målt ved MSCI World falt med nesten 3 prosent i september. Etter fem måneder med oppgang på hele 50 prosent siden mars, er dette det første månedlige fallet på børs.

Oppblussing av coronatilfeller, utsettelser av ny stimulansepakke i USA og skuffelse over at sentralbankene ikke trapper ytterligere opp bidro til fallet.

Historisk har også presidentvalg ført til større volatilitet i måneden før selve valgdagen.

«Vi har vært i en riskreduserende modus siden august, men er samlet sett fortsatt overvektet i globale aksjer», skriver Chen i sin månedsoppdatering.

Oljepris forklarer norsk fall

Oslo Børs var omtrent uendret i september.

Oljeprisen falt imidlertid med nesten 10 prosent, men børsen viste styrke. «Til gjengjeld falt kronen mot dollar med nesten 7 prosent i september og oppveide delvis oljeprisfallet», skriver Storebrand.

Energi er den sektoren globalt som har gjort det verst hittil i år, med et fall på 50 prosent. Dette forklarer delvis at Oslo Børs relativt sett ikke har hentet inn like mye av fallet.

Storebrand har «trimmet overvekten i norske aksjer ytterligere, men er fortsatt overvektet».

Fremvoksende markeder

Aksjemarkedene i fremvoksende markeder, Emerging Markets (EM), falt med nesten 2 prosent i september, noe som er mindre enn de bredere markedene.

India klarte seg relativt sett bedre i september, mens Brasil og Russland falt tydelig. Aksjemarkedet i Kina som har størst vekt i indeksen, er også det markedet som har klart seg best i år. Makrotallene i landet fortsetter også å bedre seg.

«I tråd med de øvrige markedene er vi også her i en riskreduserende modus, men samlet sett fortsatt overvektet», skriver kapitalforvalterne i sin månedsrapport.