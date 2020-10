Farmasikjempe må betale nærmere én milliard i forlik

INNGÅR FORLIK: Johnson & Johnson betaler over 100 millioner dollar i et forlik.

Johnson & Johnson vil betale over 100 millioner dollar i et forlik for å løse søksmål med beskyldninger om at deres talkumpudder forårsaket kreft, melder Bloomberg.

Ifølge nyhetsbyrået skal det i denne omgang dreie seg om drøyt 1.000 søksmål, men det gjenstår fortsatt rundt 20.000 søksmål.

- Under visse omstendigheter velger vi å inngå forlik, noe som gjøres uten å innrømme skyld og på ingen måte forandrer vår holdning rundt sikkerheten til våre produkter, sier en talsperson for selskapet til Bloomberg.