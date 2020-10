Trump og håp om stimuli sendte Wall Street rett opp

Det var bred oppgang på Wall Street mandag. Alle de tre toneangivende indeksene steg godt over én prosent.

Oppgangen ble i hovedsak drevet av positive nyheter rundt president Trumps helsetilstand og håp om en ny stimulipakke.

En svak arbeidsmarkedsrapport forrige uke fremhevet behovet for mer stimuli for å fortsette den økonomiske fremgangen.

Speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosi, sa søndag at det er fremgang i samtalene med finansminister Steven Mnuchin om en støttepakke i forbindelse med coronaviruset. Ifølge CNBC hadde Pelosi og Mnuchin en lang samtale mandag og skal fortsette på tirsdag.

- Så lenge vi hører at forhandlingene fortsetter og at Mnuchin og Pelosi prøver å møte hverandre, vil markedet tro at de gjør fremskritt, og noe vil skje snart, sa Paul Nolte i Kingsview Asset Management, ifølge Reuters.

- Jeg tror virkelig dette er mer stimuli. Dette er håp om samtaler mellom Mnuchin og Pelosi, sa CNBCs kommentator Jim Cramer.

Markedet løftet seg ytterligere den siste timen da det ble klart at president Trump ville forlate sykehuset mandag.

- Jeg vil forlate Walter Reed Medical Center i dag kl 18:30. Føler meg veldig bra. Ikke vær redd for Covid. Ikke la det dominere livet ditt, skrev Trump på Twitter.

Ellers viste ferske tall mandag at de amerikanske innkjøpssjefenes forventningsindeks (ISM) for tjenesteytende sektor var 57,8 i september, sammenlignet med 56,9 i foregående måned.

På forhånd var det ventet en indeks på 56,3, ifølge Direkt Makro.

Dow Jones steg 1,68 prosent til 28.148,18.

Samtlige av de 30 aksjene i indeksen steg.

Høyt på listen finner vi blant annet Apple og American Express som steg 3,08 og 2,32 prosent.

McDonalds steg 1,52 prosent etter at Bank of America økte kursmålet på aksjen til 250 dollar, som er det høyeste blant analytikerne på Wall Street, ifølge CNBC.

«Taperen» ble Coca-Cola som kun steg 0,04 prosent.

Nasdaq steg 2,32 prosent til 11.332,49.

Amazon steg 2,37 prosent, mens Netflix klatret 3,50 prosent.

Starbucks steg 2,19 prosent etter at Oppenheimer anbefalte kjøp av kaffekjeden, ifølge CNBC.

Tesla steg 2,55 prosent, mens Nikola falt 1,94 prosent.

Facebook steg 1,81 prosent.

S&P 500 steg 1,80 prosent til 3.408,62.

På vinnerlisten finner vi blant annet oljeservicegiganten Halliburton som steg 5,48 prosent.

Cruiserederiene Carnival og Norwegian Cruise Line falt 1,25 og 1,51 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, steg 1,70 prosent til 28,10.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen opp 5,88 prosent til 41,42 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 6,25 prosent til 39,32 dollar per fat.

Gullprisen er opp 0,50 prosent til 1.917,20 dollar per unse.