Stig Myrseth tror teknologiselskapene vil ta over hegemoniet i finansbransjen

I 2016 ble nettleser- og programvareselskapet Opera solgt for 5,1 milliarder kroner til kinesiske investorer ledet av Kunlun Group. Selskapet ble dratt av Oslo Børs, og notert på Nasdaq to år senere.

Etter avskjeden på Oslo Børs er Opera blitt relativt anonyme i Norge, selv om hovedkontoret fortsatt ligger i Oslo og det sysselsetter 700 ansatte.

Nå trapper Opera opp fintechsatsingen i Europa, og ansetter Stig Myrseth som leder for forvaltningsvirksomheten.

– Bank- og finansnæringen vil de neste ti årene bli utsatt for en voldsom digital disrupsjon. Det vil bli en kamp mellom teknologiselskaper og tradisjonelle banker om hegemoniet i finansbransjen. Jeg tror teknologiselskapene vil vinne den kampen, siden de har et fortrinn på kunstig intelligens og maskinlæring. Tradisjonelle forvaltningsselskaper vil bli skvist, sier han.

Analyserer språk

Og det er nettopp kunstig intelligens og maskinlæring som gjorde at Myrseth ble fristet til å begynne i Opera.

– Selskapet har en sterk posisjon innen kunstig intelligens, og det er deres viktigste konkurransefortrinn. Innenfor analyse av tall og bilder er kunstig intelligens kommet langt. Den store utfordringen er imidlertid språkforståelse, sier han, og fortsetter:

– Her har Opera sammen med et fåtall andre globale teknologigiganter kommet langt. Dette vises gjennom Opera News som er den mest nedlastede nyhetsappen i Google Store med over 200 millioner brukere. Suksessfaktoren til appen er kunstig intelligens som søker gjennom internettet for å tilpasse nyheter til den enkelte bruker.

Svært kostbart

Denne teknologien tror Myrseth kan være en «gamechanger» for finansbransjen.

– Det er nærliggende å anta at kunstig intelligens som forstår språk, og kan analysere nyheter, kvartalsrapporter og diskusjonsforum vil gi en enorm «edge» i markedet, sier han, og legger til:

– Jeg har undersøkt mulighetene for å bruke kunstig intelligens innen forvaltning i flere år. Hovedutfordringene er de formidable inngangsbarrierene. For å etablere en sterk posisjon kreves det en grunninvestering på minst 100 millioner dollar, samt tilgang til enorme datamengder, datakraft og et hundretalls spesialister som stort sett finnes i USA og Kina.

Opera har allerede gjort de store investeringene på kunstig intelligens og har en kontantbeholdning på 100 millioner dollar.

– For meg blir det gøy å komme inn i et system hvor ressursene er store nok til å kunne gjøre noe. Opera har mulighet til å skape en finansrevolusjon gjennom kunstig intelligens. Det har jeg savnet tidligere, sier han.

Opera har mulighet til å skape en finansrevolusjon gjennom kunstig intelligens Stig Myrseth, Opera

Flere fintech-oppkjøp

Myrseth hevder at ingen andre selskapet i Europa har kommet lengre enn Opera på bruk av kunstig intelligens på språk.

– Selskapet har også andre styrker som gir dem et godt utgangspunkt for å satse på finans og forvaltning. Brukermassen er på mange hundre millioner og det gir en lav kundeanskaffelseskostnad. Som alle ansatte i bankeide forvaltningsselskaper vet er det kritisk for lønnsomhet og suksess, sier han.

I januar i år kjøpte Opera opp den estiske banken PocoSys, mens i sommer ble Fjord Bank slukt. Myrseth var en av gründerne bak banken, som har tilholdssted i Litauen.

– Jeg er sikker på at Opera kan lage gode spareprodukter som ikke er forvaltet av meg eller en ung mann i dress som spiller golf og liker å dra på lunsj med finansdirektører, sier Myrseth.

Myrseth står også bak den faste spalten Dovre-porteføljen i Finansavisen hver mandag. Navnet kommer fra Dovre Forvaltning, et fondsforvaltningsselskap Myrseth stiftet i 2011, og som ble solgt til Huddlestock i fjor.

– Hva vil skje med Dovre?



– Huddlestock har meldt til sine aksjonærer at Dovre er solgt til et globalt teknologiselskap, men transaksjonen forutsetter regulatorisk godkjenning. Jeg håper å kunne fortsette med min portefølje i Finansavisen, kanskje under et annet navn, sier han.