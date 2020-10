Haakon Sæter vurderer å sparke seg selv etter å ha tapt 60 millioner på Next Biometrics

«Tap og vinn med samme sinn», sa investor Haakon Sæter etter å ha gjort opp 2018 med underskudd på over 80 millioner kroner i hans to viktigste investeringsselskaper, Silvercoin og Six-Seven.

I fjor gikk han på et nytt tap etter ytterligere kursfall i fingeravtrykkselskapet Next Biometrics, mens den andre storsatsingen, prosessorselskapet Napatech, steg litt.

Sæter har lenge sittet med to store investeringer, Next Biometrics og Napatech, som hadde trukket ned resultatene. Next fortsatte å utvikle seg enda svakere gjennom også gjennom hele fjoråret, og aksjeposten er nå verdt kun 6,6 millioner kroner til tross for at Sæter er tredje største aksjonær med 3,8 prosent av aksjene.

Jeg får sparke han som er daglig leder. Jeg får vurdere det Haakon Sæter

Minus 60 millioner i Next

– Det samlede tapet i Next utgjør sikkert 60 millioner kroner, sier Haakon Sæter.

– Jeg har kjøpt en del Next-aksjer i år. Det har ikke vært noen fest så langt. Selskapet er priset til 150 millioner og har 100 millioner i kontanter.

Sæters største synlige aksjepost verdimessig er posten på 1,4 prosent i Gentian Diagnostics. Denne har en verdi på 14,4 millioner kroner.

Haakon Sæters investeringsselskaper Silvercoin (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter −10,8 −69,9 Driftsresultat −11,3 −70,9 Resultat før skatt −12,7 −72,7 Six-Seven (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter −3,4 −2,1 Driftsresultat −3,5 −2,3 Resultat før skatt −3,3 −7,8

2019-tallene står i skarp kontrast til 2016, da både Napatech og Next Biometrics suste til værs – Napatech fra 4 til 24 kroner og Next fra 40 til 120, og Sæters egenkapital vokste til over 200 millioner kroner. Next kollapset først i 2017 før Napatech kollapset året etter. Mot slutten av 2018 og inn i 2019 fortsatte en ny voldsom nedtur i Next, da kursen falt fra 45 til 5 kroner i løpet av et drøyt halvår.

«Sånn er det når man sitter på store poster i enkeltselskaper, og man ikke selger, eller får solgt, slik at man sitter med ned», var Sæters kommentar til denne utviklingen i fjor.

Han varslet allerede da at også 2019 ville bli svakt som følge av det fortsatte kursfallet. Ved inngangen til 2020 hadde Sæter en egenkapital i Silvercoin på 98 millioner kroner, ned fra 110 året før, mens egenkapitalen i Six-Seven utgjorde 24 millioner, slik at samlet egenkapital utgjorde 122 millioner i de to selskapene.

Vurderer sjefens stilling

– Det er tap på aksjer og noen gevinster. Jeg får sparke han som er daglig leder. Jeg får vurdere det, sier Sæter som selv både er styreleder og daglig leder i selskapet.

– Har du fortsatt klokkertro på Next og Napatech?

– Ja, det har jeg fortsatt.

– Har du kastet deg på ESG-bølgen?

– Det er interessant. Ta Q-Free som eksempel. Selskapet omsetter for én milliard og prises til 380 millioner. Så kommer det en batterilader som prises til 800 millioner. Det er interessant å se hva som skjer til slutt.

– Hva tror du skjer?

– Noen kommer til å gå sure.

– Hvordan går det med dine egne investeringer i år?

– Det går bedre. Det skal ikke så mye til. Napatech er opp en del.

– Hvordan har du håndtert coronafallet og etterfølgende kursoppgang?

– Det var dårlig da det falt, men har gått bedre siden, så det ser ikke så verst ut nå, sier Sæter.