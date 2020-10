Danske Bank oppgraderer bankrival-aksje

Danske Bank oppgraderer anbefalingen på bankrivalen DNB til hold fra salg. Kursmålet jekkes samtidig opp til 140 kroner, fra tidligere 125 kroner, melder TDN Direkt.

Meglerhuset peker på at DNB-aksjen har vært en av de nordiske bankene med svakest utvikling det seneste året og at den er tynget av at sentralbankens rentekutt på 150 basispunkter i første halvår. Det har også være utfordringer tilknyttet offshore-lån.

Analytikerne ser fortsatt risiko med tanke på kvaliteten i utlånsporteføljen, men tror resultatutfordringene er godt forstått og priset inn i aksjekursen. Fremover mot 2021 vil det være potensial for en høyere kapitalavkastning, mener analytikerne, ifølge TDN Direkt.

Mandag nedjusterte Sparebank 1 Markets kursmålet på DNB-aksjen til 140 kroner pr. aksje fra tidligere 150 kroner.