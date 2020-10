Alle de tre toneangivende indeksene i New York steg mandag og i snitt økte de med 1,9 prosent. Samtlige sektorer steg, og energi (+2,9 prosent) ledet an, etterfulgt av IT (+2,3), helse (+2,1), forsyning (+1,3) og konsumvarer (+0,8).

De to sistnevnte sektorene steg minst, men dette er sektorer som regnes som defensive (har i snitt, lavere beta enn markedet generelt), går det frem av morgenrapporten til Roger Berntsen, analytiker i Nordnet.

«Defensive sektorer bruker å utmerke seg når børsen korrigerer», skriver Berntsen i morgenrapporten.

Han påpeker at helsesektoren også er en lav-beta sektor, men at den på mandag ble positivt påvirket av M&A-aktivitet, samt bedringen i Trumps helse.

Samtidig fokuserer Berntsen på markedet fremover.

«En mulig stimulansepakke fra USA er en av triggerne investorene venter på, i tillegg til selskapsresultater for 3. kvartal», påpeker analytikeren.