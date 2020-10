Ketil Skorstad tror mange ESG-aksjer vil falle 90 prosent

Det er en tsunami av selskaper som går på børs om dagen, nærmere bestemt til Oslo Børs' barnehage Merkur Market – der reglene er enkle og nesten alle får en varm mottagelse.

Bare i løpet av denne uken ringes det i bjellen fire av fem dager på Oslo Børs, og antallet noteringer er allerede på det høyeste nivået siden 2007. Det er en flom av penger som strømmer til aksjemarkedene, og spesielt lukrativt er det innen fornybar energi, teknologi og helse.

E-læringselskapet Mintra kom på børs på mandag og på tirsdag var det elbilladerselskapet Zaptecs tur. Torsdag og fredag er det Play Magnus og CSAM Health som skal noteres. Listen over børsklare selskaper er lang.

– Gigantisk boble

Ketil Skorstad mener det hele minner om dotcom-boblen i 1999 og 2000:

– Vi er midt inne i en ny potensielt gigantisk boble, drevet frem av ESG-hysteri og retail investorer på jakt etter raske penger. Markedet oversvømmes av emisjoner som blir spist av grådige institusjonelle og retail investorer, sier han og fortsetter:

– Alle er redde for å gå glipp av moroa, og ingen tør egentlig se hva som befinner seg under panseret på mange av de nye selskapene som noteres på Merkur Markets. Det er fantastisk for bedrifter som trenger penger, men når det først snur, kommer mange av disse til å falle 90 prosent eller mer.

Aksjeinvestoren fra Hønefoss, med bakgrunn som megler i Norse Securities og ABG Sundal Collier, legger til at det er mulig at denne «frenzyen» kan vare en stund til, men ikke lenge:

– Jeg tror det er livsfarlig nå.

ESG-aksjene på børsen Selskap Kursutvikling siste 6 mnd. Agilyx Ny Aker Carbon Capture 120% siste mnd. Aker Offshore Wind 96% siste mnd. Arendals Fossekompani 84% Bonheur 45% Borregaard 52% Cloudberry Clean Energy -9% ELOP 58% siste mnd. Hexagon (Purus) 133% Magnora 185% Nel 83% Offshore Heavy Transport -4% siste uke Pexip 43% Quantafuel 378% REC Silicon 81% Scatec Solar 82% Tomra 41% Vow 42% Zaptec Ny

Tjente 115 mill. i fjor

Skorstad tjente mer penger enn noen gang tidligere i 2019. Hans investeringsselskap Tigerstaden fikk et resultat før skatt på 114,6 millioner i fjor, opp fra 29 millioner i 2018 – et år som var preget av et kraftig børsfall mot slutten av året. I 2015 og 2016 tjente han også over 100 millioner, men ikke så høyt som i fjor.

– 2019 var et krevende år med mange store utfordringer, så resultatet ser nok bedre ut enn det var. Mange av mine større, illikvide posisjoner var dårlige gjennom hele året, sier han.

Trolig tenker han på kursfallene i Nekkar, svenske Kambi og sør-koreanske Gravity.

Tigerstaden (Mill. kr.) 2019 2018 Driftsinntekter 129,5 35,7 Driftsresultat 122,7 32,3 Resultat før skatt 114,6 29,0 Egenkapital 376,0 286,6

Investoren satt ved utgangen av fjoråret med en balanse på 688 millioner kroner, hvorav 376 millioner var egenkapital.

Cashet inn på gull

Han største posisjoner i dag er i svenske Vertical Ventures (Arcane Crypto), Vaccibody, Carasent, Nekkar, Techstep, IDEX og Thin Film. Carasent, som mangedoblet seg i fjor, var blant aksjene han tjente på. Også OTC-noterte Arnarlax, samt Panoro Energy, bidro positivt til 2019-resultatet.

Men store deler av rekordresultatet på 114,6 millioner skyldtes edle metaller. I fjor sommer skrev Finansavisen at Skorstad satset mellom 50 og 100 millioner på oppgang i gull og sølv. Siden da har gullprisen steget med 400 dollar til rundt 1.900 dollar pr. unse, mens prisen for en unse sølv har gått opp fra rundt 17 dollar til 24 dollar.

Tidligere i sommer, da penge- og finanspolitikken var på sitt mest ekstreme, var prisene enda høyere. Skorstad handlet futures direkte på børsene som han rullet ved forfall, men nå har han avsluttet eksponeringen mot de edle metallene.

– Jeg tror fortsatt sølv og gull har det i seg til å kunne stige betydelig mer, men jeg valgte nylig å hoppe av da jeg synes det har gått litt mye, litt for fort, sier han.

– Bitcoin er interessant

Skorstad finner mange likesinnede som mener gull fortsatt er en god investering. Men når det gjelder kryptovaluta, skiller Skorstad seg litt ut.

– På samme måte som gull sølv er et veddemål på ekspansiv finanspolitikk, tror jeg Bitcoin kan være vel så interessant. Her er det ikke så mye spekulasjon om dagen, store aktører har overtatt, samtidig som det er i ferd å bli langt mer tilgjengelig å handle. Så hvis det først begynner å stige, kan det stige mye, sier han.

Selv er han blant storeierne i kryptovalutaselskapet Arcane Crypto, som han startet i 2018 sammen med spillgründer Morten Klein og Kristian Lundkvist. I sommer gikk det på børs i Sverige etter å ha kjøpt opp et allerede børsnotert selskap, med navn Vertical Ventures. Skorstads aksjer er nå verdt rundt 280 millioner svenske kroner.